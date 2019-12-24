金門首椿罷免議員案 陳滄江發起連署下架洪允典

金門縣議會向縣府要求撥用莒光湖旁綠地，打算花10億蓋新議政大樓一案，此事越演越烈，無黨籍立委侯選人陳滄江今天表達堅決反對立場，並從明（25）日議員就職滿一年即可發動罷免之際，發起連署罷免金門縣議長洪允典，這是金門首椿罷免縣議員案，希望民眾可以一起來響應。對此，縣議會則表示，聯繫不上議長，無法代表他回應。

議會要蓋新議政大樓一事，引起民眾強烈的反彈，曾任8年金門縣議員的陳滄江今天下午召開記者會，槍口對準昔日的同袍洪允典，陳滄江說，他在18日就參與金城鎮各界到縣議會與縣府遞交陳情書，反對莒光湖興建議政大樓。他也是首位站出來疾呼反對，並響應董森堡議員及公民團體發起，首位在網路連署反建新議政大樓案的立委侯選人。

「為什麼要罷免洪允典？」陳滄江提到，主要是人民不允許議長假藉職權反民意；不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓；不允許民意代表踐踏民意，堅決反對再浪費一毛錢，另建議政大樓。

陳滄江說，民意代表本應為民喉舌、反映民意，不料洪允典議長卻無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓之強烈反對聲浪，執意孤行，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心。他強調，會站出來以行動表達反對意見只是開始，絕對不是為了選票裝腔作勢，虛應作秀。他也呼籲金門縣政府要硬起來，不要屈服預算被縣議會杯葛。

他認為，目前的縣議會大樓雖已建20餘年，但主體結構良好，只需做局部整修，最重要的是改善開議時的影音傳輸系統，做好議會直播，即可讓全體縣民監督議員質詢及議會運作，其他議會設施都完整堪用，況且還有新建的七樓生活館即將落成，足可提供議員足夠休憩及研究室空間，實在沒有再花10億元另建議政大樓之必要性。

陳滄江呼籲縣民一起來，以行動來守護莒光湖公園，為子孫留一塊淨土。也以行動參與連署罷免來展現民意，下架違反民意的民意代表。依選罷法罷免議員規定，得於議員任滿一年起發動（本屆金門縣議員於12月24日任滿一年）。明起，發起網路連署罷免洪允典，並於金城鎮民生路145號小板凳服務處提供書面連署書，供具投票資格的選民參與連署罷免行動。