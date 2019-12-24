高雄新建長照中心舒適 連副市長都想「喬」床位

高雄市政府工務局今天在耶誕節前夕，在新建的長照大樓舉辦發表會，長照整合機構結合飯店、居家、醫院設計概念，讓不少人都心生羨慕，連副市長李四川今天參觀後都忍不住說，日後還來「喬」個床位。

高雄市工務局長吳明昌說，今年工務局推行全新的政策包含：路平五大措施、道路挖掘管理12項措施、建照無紙化及流程簡化100天、違建執行要點放寬雨遮及棚架規定等，讓行政效率及工程品質管理提升。

副市長李四川表示，路平、燈亮、水溝通一直是市府務實建設的施政重點，明年1月1日起，市府把1公頃以下公園回歸區公所就近管理，即時反應市民需求；營造一區一特色公園，讓公園廁所的清潔度提升為五星級，路燈啟動節（智）能路燈的民間融資PFI計畫，將路燈E化；且全面改善愛河景觀及整治高雄市68處易淹水區域，讓民眾生活的更好。

高雄市工務局今天在長照大樓辦發表會，長照大樓也是工務局的新建大樓。長期照護中心大樓硬體建築已完成，目前正在進行內部裝潢，準備要收治高齡長者病人，整合市府所屬市立醫院中西醫資源，包含中醫醫院、凱旋醫院精神護理之家及康復之家、民生醫院特殊疾病護理之家與衛生局行政機關等，為高雄首座長照整合機構。

高雄市工務局表示，在設計理念上，順應近年來照護機構重新回歸住宅思考的潮流，新大樓以飯店（HOTEL）、居家（HOME）、醫院（HOSPITAL）為設計概念，有飯店式建築外觀與接待大廳，親切的人性化照護建築，融合居家與飯店的氣氛，以及醫療服務設施扮演隱性的後援。

為提供更做舒適的環境，特別設計深遮陽景觀陽台，加強屋頂綠化與露台綠化，期望透過植栽為病患帶來療癒與復健效果，整體建物也規畫綠建築友善環境，納入智慧節能與防災安全，已取得候選綠建築證書及候選智慧建築證書。