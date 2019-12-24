IDF加持「秋冬旅遊補助要衝第三波」 業者：真的有效

秋冬旅遊補助進入第3波，屏東縣前兩波已申請了高達1億7千萬元的經費補助，有飯店業者坦承今年業績比去年足足成長一倍，「補助真的有效」，而縣府已準備爭取第3波，補助期限只到1月底，業者分析，今年跨年雖然沒有連假，但是墾丁核心區飯店早已客滿，周邊旅宿也有7至8成滿，新年第一波已開紅盤。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，秋冬旅遊補助延長至1月底止，屏縣的申請績效相當好，第一波8000萬的額度已用盡，第二波也只剩下1千萬，目前積極籌畫的迎曙光IDF衝場等活動，就是希望衝出第三波的好成績，整體帶動屏東縣的觀光。

前兩年墾丁受負評拖累，渡過極慘淡的觀光低潮期，屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳坦言，以去年的觀光業績來說，就「真的不太好」，但今年以來在春遊、秋冬旅遊補助的帶動下，有的飯店業績足足成長一倍以上，民宿業也有二至三成的成長，「確實很有效」。

根據秋冬旅遊補助，只要周日至周五入住有參加秋冬旅遊補助的觀光旅館、飯店或民宿，就可以享有每房每晚1000元的住宿補助（每人限1次）；今年為了刺激跨年觀光，屏東縣政府還協調國防部支持，比照台灣燈會，在迎曙光當天派遣5架IDF戰機表演。