新一代資源回收機駐IKEA高雄店 回收寶特瓶送冰品餐券

民間企業今天捐贈新一代ARM自動資源回收機，設置在IKEA高雄店，提供民眾便利的回收環境。IKEA也認養回收機並提供獎勵誘因，即日起到IKEA高雄店使用回收機回收寶特瓶，可集點送冰淇淋券及主餐卷。高雄市102年在捷運美麗島站設置全台首台ARM自動資源回收機，已回收1956萬餘個廢容器。

高雄市環保局代理局長吳家安表示，到IKEA高雄店使用陶朗公司捐贈的新一代自動資源回收機，每10個寶特瓶可集1點，集滿1點送冰淇淋券1張，集滿20點送主餐券1張，憑宜家卡又可額外累積1點，可達資源回收再利用。新一代的回收機擁有最佳的辨識系統，具光學防欺詐，且回收速度為高雄市現行ARM的1.5倍，並有效解決瓶罐條碼辨識弊端，即使瓶罐是沒有條碼，新一代回收機仍可判斷是否可回收。

環保局衛生管理科長呂世圳指出，高雄市102年在捷運美麗島站設置全台首台ARM自動資源回收機，並以「資源回收自動加值電子票證」為誘因，提供民眾將廢寶特瓶、廢鐵鋁罐等容器ARM自動回收，於一卡通內儲值，讓市民擁有便利及創新的回收管道。至今回收機的設置已遍及高雄市19個行政區、共27處回收點。

統計從102年至108年，已回收1956萬2172個廢容器，如果以600mL寶特瓶高度23公分計算，疊起來大約等於8856座台北101的高度，使用人次達78萬3031人，平均每人次回收25個廢容器。