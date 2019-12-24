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金門新議政大樓凍結有伏筆？ 民眾抗議聲再起

2019-12-24 13:11聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣議會第7屆第2次定期會今天進行最後一天的議程，因為爭議性的新議政大樓，預算被技術性的「凍結」，一群關注「莒光湖畔綠地撥用蓋議會大樓」的民眾，自發性跑到縣議會抗議，他們手舉著白布條，在大門口高喊著「守護家園、拒絕罷凌、保護綠地、創造幸福」，希望議員能主動撤回「興建新大樓」的提案。

今天是本年度縣議會最後一天開議，場內場外一樣熱鬧，將近20多位的金城南門里民與關心此議題的民眾今天上午9點20多分齊聚議會大門口抗議。

金城鎮民盛崧峻表示，莒光湖畔是金城鎮最後的一塊綠地，原本規劃做親子共融公園給老人家與小朋友有一個更寬廣的活動空間，他認為，金門不缺錢，但重點是議會有沒蓋的必要。議會大樓是金門現有公務機關裡，少數美輪美奐的大樓，議會先前說明的空間不夠等理由，根本是騙人。

盛崧峻說，議會根本是「為蓋而蓋」，他說，有人主張議會應該要遷到東半島，但他認為，根本沒必要在蓋，金門的財政逐年吃緊，現在根本是在花後代的錢，堅決抗議，再蓋議會，希望議員諸公可以體恤民意，撤回此案。

到場聲援的議員蔡水游也說，民意代表是鄉親選出來的，應該要傾聽民意、尊重鄉親的意見。對於有人認為議會的空間不夠，蔡水游、歐陽儀雄都認為，議會現有的空間很足夠。蔡水游說，還不如把十億，拿來蓋未來金廈大橋間的通關大樓。

縣議員唐麗輝也說，金城的綠地不多，議會要改建或搬遷，應該不要用這塊地，她一定會跟民眾站在一起。副議長周子傑也說，絕對會尊重民意，跟百姓站在一起。

今天議程是審議了108年度第一、二次追加減預算、人民請願案、議員提案及臨時動議；但在大會裡引起爭執的議員提案，是「撥用莒光樓段25號，新建議政大樓」一案，提請大會公決。

該案由縣議員歐陽儀雄、董森堡提出，並有蔡水游、洪成發、張雲德、許玉昭、唐麗輝共7名議員聯署簽名，在內文要求議會撥用縣有地興建議正大樓應該舉手表決，如反對方勝出，縣議會應該要刪除相關預算之編列。副議長周子傑、議員陳志龍也表達反對之立場。

擔任第一組審查小組委員的縣議員洪鴻斌在議場中表示，這筆近10億的預算在小組審查中遭到「凍結」，公決案應該要暫時擱置。

但是反對方議員董森堡認為凍結並無實質的法律效力，未來如解凍後即可執行。議會的預算編列應該要尊重民意，並由獲得全體議員的共識，況且現有的議政大樓市間寬敞，明年還有議會生活館即將完工，屆時議員休息室與研究室遷入後還有更多空間讓出，根本沒有興建新議政大樓的必要性，縣議會此舉不但引來民怨，更陷其他反對的同仁於不義。

因為爭議性的新議政大樓，預算被技術性的「凍結」，一群關注「莒光湖畔綠地撥用蓋議會...
因為爭議性的新議政大樓，預算被技術性的「凍結」，一群關注「莒光湖畔綠地撥用蓋議會大樓」的民眾，今早跑到縣議會抗議，他們手舉著白布條高喊抗議。記者蔡家蓁／攝影
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