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高市圖自營新品牌《生活索書號》 體驗閱讀生活新風貌

2019-12-24 12:38聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市立圖書館總館開發自營品牌賣店《生活索書號》，開始在總圖3樓試營運，以閱讀、靈感、實驗、對話的精神，融合生活選物、策展經營、活動探索等規畫。高市圖館長潘政儀表示，希望透過多元複合的文創場域，延伸讀者的圖書館使用經驗觸角。

潘政儀指出，當代公共圖書館早已突破典藏教育功能，更是在地生活的平台、城市發展的指標，高市圖決心打造專屬品牌，傳遞閱讀、高雄、生活三者間的密切對話，凝聚民眾「高雄式閱讀」的認同感。

有別於傳統委外經營模式，《生活索書號》從展店企畫發想、自有商品開發、生活創意選物，都來自於館員們的腦力激盪。像是以輕鬆詼諧的圖文為學子們打氣的「考生系列」文具，以及將總圖印象故事化的「總圖日夜景系列」商品，讓屬於高雄的閱讀生活充滿更多趣味想像。

《生活索書號》與日青創藝合作策畫開幕主題展，設置「你一定要認識的生活索書號」、「品牌視覺設計解謎」、「總圖極短篇」及「你不知道的總圖冷知識」四大區塊。店內設置的人氣裝置「生活解謎書櫃」，運用索引、解謎、療癒概念，提供人們尋找生活解方的線索，以最親近讀者的生活支持連結來推廣閱讀。高市圖也歡迎體驗民眾向店員索取特製「生活解謎書櫃」專用書卡，紀錄屬於自己的解謎金句留念。

為鼓勵圖書借閱與質感生活的連結，凡在高市圖總館借書滿5本，並於《生活索書號》店內不限金額消費者，即可獲得限量品牌L夾一個。最近也加碼推出「聖誕滿額贈」及「新年滿額贈」方案，即日起至12月25日在店內消費滿499元，即贈送限量《生活索書號》特製聖誕快樂徽章一枚；12月26日至明年1月5日於店內消費滿399元，即贈送限量《生活索書號》與SKB聯名「圖書館悄悄話」原子筆1支。洽詢電話07-5360238轉3600。

高雄市立圖書館總館開發自營品牌賣店《生活索書號》，開始試營運。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館總館開發自營品牌賣店《生活索書號》，開始試營運。記者徐如宜／攝影
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高雄市立圖書館總館開發自營品牌賣店《生活索書號》。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館總館開發自營品牌賣店《生活索書號》。記者徐如宜／攝影
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高市總圖的「生活解謎書櫃」，運用索引、解謎、療癒概念，提供人們尋找生活解方的線索...
高市總圖的「生活解謎書櫃」，運用索引、解謎、療癒概念，提供人們尋找生活解方的線索。記者徐如宜／攝影
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