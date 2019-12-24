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屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

2019-12-24 12:11聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄區監理所昨天改設「屏澎區車輛行車事故鑑定會」，地點在屏東監理站，服務屏東、澎湖車禍鑑定工作。澎湖居民依照過去的方式，在預約車禍鑑定後，由鑑定會通知後，在澎湖監理站以視訊方式，處理車禍鑑定，屏東縣民更也以不用再舟車勞頓到高雄，可直接在屏東監理站處理車禍鑑定。

高雄區監理所表示，「屏澎區車輛行車事故鑑定會」搬遷到屏東監理站，爾後民眾申請車禍鑑定，都郵遞或前往屏東監理站，車鑑會建議民眾優先採取電話洽詢，或利用郵遞申請車禍鑑定，聯絡電話是（08）7666733轉830。

以往屏東、澎湖居民申請車禍鑑定，都得到高雄申請，澎湖居民申請車禍鑑定，也以視訊方式預約審理，不過，在屏澎區車輛行車事故鑑定會成立後，屏東地區採「在地服務」，申請人不用再到高雄，減少往來舟車勞頓，澎湖居民也向屏澎區車輛行車事故鑑定會申請，再會車鑑會通知時間，在澎湖監理站，以視訊方式接受釐清肇責。

高雄區監理所表示，屏澎區車輛行車事故鑑定會接受民眾申請案後，會依據警方提供相關跡證，並運用科技的方法，正確援引相關法規，且透過公正、公平及客觀的審慎評估車禍鑑定案，進而提出具有公信力的鑑定意見書，做為法院判決或雙方當事人和解參考。

屏東監理站外觀。圖／高雄區監理所提供
屏東監理站外觀。圖／高雄區監理所提供
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車禍屏東縣澎湖

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