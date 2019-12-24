屏東澎湖車禍鑑定 改至屏東監理站

高雄區監理所昨天改設「屏澎區車輛行車事故鑑定會」，地點在屏東監理站，服務屏東、澎湖車禍鑑定工作。澎湖居民依照過去的方式，在預約車禍鑑定後，由鑑定會通知後，在澎湖監理站以視訊方式，處理車禍鑑定，屏東縣民更也以不用再舟車勞頓到高雄，可直接在屏東監理站處理車禍鑑定。

高雄區監理所表示，「屏澎區車輛行車事故鑑定會」搬遷到屏東監理站，爾後民眾申請車禍鑑定，都郵遞或前往屏東監理站，車鑑會建議民眾優先採取電話洽詢，或利用郵遞申請車禍鑑定，聯絡電話是（08）7666733轉830。

以往屏東、澎湖居民申請車禍鑑定，都得到高雄申請，澎湖居民申請車禍鑑定，也以視訊方式預約審理，不過，在屏澎區車輛行車事故鑑定會成立後，屏東地區採「在地服務」，申請人不用再到高雄，減少往來舟車勞頓，澎湖居民也向屏澎區車輛行車事故鑑定會申請，再會車鑑會通知時間，在澎湖監理站，以視訊方式接受釐清肇責。