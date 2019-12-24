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東引換發陶瓷門牌 展現在地特色意象

2019-12-24 10:49中央社 馬祖24日電

馬祖東引鄉門牌近期換發，改成陶瓷材質取代原有金屬製門牌，以連江縣色彩調查結果為依據，整體顏色樸素、雅緻，意在呈現在地風貌及特色意象。

鄉公所表示，中柳、樂華2村家戶門牌設計理念，以色彩調查結果為依據，陶片顏色呼應東引夏天海水的藍綠色、青斗石的青色，以及凹葉柃木的葉子，雖然燒出來的顏色不盡然完全相符，每版也都有顏色色差，但呈現的是自然的色彩；陶片溫潤的手感與傳統的石牆、石壁、石廊相互映襯，色調簡潔樸實。

門牌馬祖

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