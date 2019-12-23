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屏東小黃公車再升級 新增安心通報系統

2019-12-23 18:43中央社 屏東縣23日電

屏東小黃公車服務再升級，為了讓家人能掌握長輩出門後的動態，屏東小黃公車近期新增「乘車安心GO」通報系統，透過加入Line@好友，親友就能收到長輩的即時乘車訊息推播。

屏東縣政府推動小黃公車已一年有餘，希望融入民眾生活，補足公車無法抵達的最後一哩路。

縣府今天發新聞稿表示，近期結合「乘車安心GO」即時乘車通報系統服務，只要加入Line@好友或是幫長輩申請一組紙本QR code，在上下車時向小黃公車駕駛出示QR code進行掃描，親友便可即時收到家中長輩的上下車訊息與地點，讓無法親自陪伴長輩就醫的親友即時了解乘車狀況。

縣府表示，「乘車安心GO」是由屏東縣政府及高雄市政府聯合提案，申請經濟部工業局智慧城鄉計畫補助，並由高雄捷運公司、鼎漢顧問公司負責執行「多元支付於高屏智慧公共交通場域之應用示範計畫」中的一環，首先應用於屏東小黃公車，期望透過即時智慧關懷，保障被照護者的交通安全，未來也將在原鄉幸福巴士（春日鄉、來義鄉及三地門鄉） 逐步推廣使用。

縣府表示，想要使用「乘車安心GO」智慧關懷服務的民眾，可掃描QR code加入「乘車安心GO」Line好友，如果長輩不常使用手機也可在屏東基督教醫院及寶建醫院櫃台索取紙本QR code申請表或填寫線上申請表單https://reurl.cc/gvp1Mb進行申請。

屏東縣政府公車巴士

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