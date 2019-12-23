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替黃柏霖加油 朱立倫籲1月11日站出來投票

2019-12-23 17:25聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（左），下午到國民黨第五選區立委候選...
國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫（左），下午到國民黨第五選區立委候選人黃柏霖（右）服務處，替黃柏霖加油打氣。記者蔡孟妤／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫，下午到國民黨高雄市第五選區立委候選人黃柏霖服務處，替黃柏霖加油打氣。朱立倫說，選舉最重要是最後兩周，遊行多少人不重要，重要的是1月11日出來投票，希望大家共同支持立委黃柏霖、總統韓國瑜，支持有眼光的立委和總統。

黃柏霖說，他參選第五選區立委，這次主打科丁立委，科丁就是Coding（程式設計），培育科學園丁。他要跟朱立倫報告，韓國瑜當市長前，高雄市一年只推6個班，韓上任後，一年已辦了186個班，有5000多個小朋友，免費學習到這套美國麻省理工的課程，上課的學校分布高雄市28個行政區。

黃柏霖說，這套課程在高雄市是免費的，這個課程在台北1個人要1萬塊、台中8千，但高雄市在科丁聯盟跟高雄市教育局合作，全部免費。目標2年達到1萬2千個小朋友上課受惠，現在冬令營開辦中，有55班、1500個名額，希望未來「科丁高雄」變「科丁台灣」，讓全台灣的小朋友都受益。

朱立倫說，今天特別來為黃柏霖加油，黃柏霖這次抽到2號，跟韓國瑜要雙雙對對、萬年富貴，共同當選。朱並稱讚黃柏霖非常優秀，不但議會表現很好，國民黨最困難時擔任市黨部主委，貢獻很大。這次選立委，他要拜託大家，最後剩18天，共同讓黃柏霖當選。

朱立倫說，市長韓國瑜若能當選總統，就需要黃柏霖在立法院共同推動他所有政策，黃柏霖說的科丁教育，就是未來台灣要跟世界競爭的最重要的一環，科技是台灣的基礎，下一代能受此教育，相信對未來台灣的競爭力很重要。所以有眼光的立委，有眼光的總統，大家要共同來支持。

朱立倫說，選舉剩18天，是最關鍵的時候，選舉最重要是最後2周，「前面贏不算贏、前面輸也不算輸，最後2周最關鍵，像打棒球一樣，要看最後2局」。

朱說，周六大家很高興、很熱鬧，35萬人出來遊行，用快樂的心情，慶祝韓市長就職一周年，活動非常成功，但結束後，「我們實實在在說35萬人，另一個活動聽說本來1萬、2萬，最後乾脆你喊35萬，他就給你喊50萬。沒關係，讓他喊高興就好，重點不是喊多少人，1月11日那天，大家都能出來投票最重要。」

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