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打造高市首座智慧城市 日月光與杉林公所簽約啟動

2019-12-23 17:19聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

日月光集團協助高雄市打造智慧化城市，選定杉林成為第一個推動區域。雙方代表今天下午在杉林區公所簽定合作備忘錄。日月光文教基金會表示，簽約後協助推動5年計畫，其中一項是成立「杉林防災資料接收中心」，以後公所人員可即時追蹤與回報山區土石流、崩塌及地滑等動態資訊，打造零災害村落。

今天下午，高市府民政局長曹桓榮擔任見證人，日月光投控公司行政長汪渡村、日月光文教基金會總監林浚南與高雄市杉林公所區長劉德旺簽署合作備忘錄，雙方簽約以5年為期。

日月光人員指出，智慧城市強調運用大數據資料分析與AI人工智慧，依據杉林在地需求提出五大項規畫，包含智慧電能供應、高齡照護、地方創生、設置「防災資料接收中心」與智慧教學等項目，選定里鄰、社區或學校進行試辦。

在五大項目中，「防災資料接收中心」會在土石流潛勢溪流架設各種先進量測儀器與高效率傳輸系統，比如鋼索檢知器、CCD 攝影機、地聲檢知器、衛星天線、雨量計、無人機等設備，防災中心可整合各儀器資料，以作為發布土石流警報的參考指標。

民政局長曹桓榮表示，除導入高科技防災中心外，感謝日月光集團照顧杉林的老人與孩童，讓杉林更活躍，且與市區接軌、縮短城鄉差距。

日月光集團與高市杉林區公所簽定智慧城市合作意向書，右起杉林區長劉德旺、民政局局長...
日月光集團與高市杉林區公所簽定智慧城市合作意向書，右起杉林區長劉德旺、民政局局長曹桓榮、日月光投控公司行政長汪渡村、日月光文教基金會總監林浚南等人參與簽約。圖／杉林區公所提供
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日月光集團與高市杉林區公所簽定合作意向書，預計以5年時間打造智慧城市。圖／杉林區...
日月光集團與高市杉林區公所簽定合作意向書，預計以5年時間打造智慧城市。圖／杉林區公所提供
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