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企業送禮 高雄鳥松小朋友在圓山飯店預約耶誕夜

2019-12-22 21:45聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

耶誕節腳步接近，高市鳥松區公所關懷弱勢兒童，結合高雄圓山飯店與公益團體資源，利用假日提早舉辦「聖誕慈善音樂饗宴」，邀請70個家庭成員同歡，透過活動傳播愛與鼓勵，希望用溫暖陪伴弱勢兒童長大。

「聖誕慈善音樂饗宴」21日晚間在圓山飯店泳池畔舉辦，鋼琴、薩克斯風及大提琴演出輪番登場，弱勢家庭的家長與孩子邊聽音樂，邊享用美味餐點，最後還有耶誕禮物可帶回家。

鳥松區長王耀弘表示，每當看到孩子開心又滿足笑容，這一切努力都很有意義，感謝所有贊助企業與團體，藉由活動將愛傳遞到每個需要角落。

高市鳥松區公所關懷弱勢，結合高雄圓山飯店與公益團體舉辦「聖誕慈善音樂饗宴」。記者...
高市鳥松區公所關懷弱勢，結合高雄圓山飯店與公益團體舉辦「聖誕慈善音樂饗宴」。記者徐白櫻／翻攝
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圓山飯店弱勢家庭

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