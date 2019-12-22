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木頭會說話！從木雕工藝認識原住民生活故事

2019-12-22 17:56聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

木頭也會說話？原住民工藝家透過木雕刻畫著先民流傳下的故事，每一幅木雕品就像會說話一樣，屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品結合排灣族本位教材，並透過晨光劇團的演繹，讓民眾能更深入了解排灣族木雕工藝所隱藏的脈絡及意涵。

屏東縣原住民文化會館透過「大武山下的子民行動故事屋」結合常設木雕展及主題展，讓學生以說故事方式，扮演劇中角色，並帶動現場觀眾一起走入故事，讓參與者能有身歷其境的感覺，更深入了解部落木雕工藝。

屏縣府原民處表示，透過行動故事屋與排灣族本位教材課程做結合，包括木頭會說話、獨眼的Kulele、大武山迷霧記等排灣族人的祖先的故事，並由屏東市都會區文化健康站跟晨光劇團一起合作，進行教育推廣，別具意義，盼民眾能從認識排灣族木雕、喜歡木雕、欣賞木雕，進而收藏木雕、分享木雕文化，展覽至明年3月31日。

屏東縣原住民文化會館內，共典藏106件當代原住民族木雕創作品，一進門就能看見巨幅的「大武山下的子民」木雕牆，皆闡述著排灣族人的生活故事。原住民文化會館表示，過去排灣族的祖先，透過刻在門楣及祖靈柱等木雕，呈現排灣族社會組織意涵，主要以人頭、人像、蛇文、鹿文為主；排灣族與魯凱族石板屋，為彰顯部落領袖的地位，也會在屋簷下橫掛雕刻品，並於屋內立柱雕刻大型的祖靈像，以示對祖靈的崇拜。

屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品與排灣族本...
屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品與排灣族本位教材進行結合？記者江國豪／攝影
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屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品與排灣族本...
屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品與排灣族本位教材進行結合？記者江國豪／攝影
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屏東縣原住民文化會館12月起舉辦木雕展暨故事屋成果展，首度將館藏木雕品與排灣族本位教材進行結合？記者江國豪／攝影
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排灣族屏東縣原住民

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