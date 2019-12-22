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高市旗津千人淨灘 為製作巨鯨裝置藝術撿拾廢塑料

2019-12-22 14:26聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市環保局今在旗津貝殼館海灘舉辦淨灘活動，約有千人參加，共清理出300公斤垃圾，其中一般垃圾約254公斤，保麗龍、塑膠瓶、紙杯及寶特瓶等資源垃圾約46公斤，撿拾的廢塑料將運用在明年愛河燈會與新象合作的「愛河.愛之鯨」巨型鯨魚裝置藝術材料，並於愛河七賢橋河面展示，喚起世人對海洋愛護之心。

高雄市副市長葉匡時率市府團隊宣誓後，步行至海岸邊，戴上手套、手持夾子與大型垃圾袋撿拾垃圾與分類回收，並走訪各宣導攤位，在前鎮國小攤位前，玩起學童自行設計製作的減塑趣桌遊；海洋局長趙紹廉也坐鎮在攤位上，向葉匡時說明海洋資源保育及海嘯宣導等，打造高雄為永續發展的美麗海洋城市。

葉匡時說，高雄有海岸線的地理優勢，高雄崛起是因為高雄人靠海吃飯，從當初的漁村成為世界級大港，民眾應該對海格外尊敬，了解「敬海、親海、知海、愛海」的重要性；他也感謝環保局長期的努力推廣，動員市府單位、校園、里民、志工、企業等團隊協助，以實際行動守護高雄海岸環境。

高雄市環保局表示，根據環保署綠色生活資訊網，每年約有800萬公噸的塑料傾倒在海洋中，這些廢棄物在海洋中歷經數十年無法被分解，造成海洋生物誤食致死的案例屢見不鮮，解剖後更發現胃中塞滿漁網跟塑膠袋，形成海洋生態浩劫，聯合國更已將海洋廢棄物視為僅次於氣候變遷的全球危機。

高雄市環保局今在旗津海灘舉行淨灘活動，約有千人參與，高市副市長葉匡時率市府團隊在...
高雄市環保局今在旗津海灘舉行淨灘活動，約有千人參與，高市副市長葉匡時率市府團隊在海灘上撿拾垃圾。圖／高雄市環保局提供
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