高市首辦小黃運將健檢補助6000 預約至12月底

高雄市政府交通局為體恤計程車運將平日工作辛勞，首次提供計程車運將免費健康檢查，市值達6000元全額補助的健康檢查，符合的計程車運將，尚未預約辦理健康檢查，可向高雄市立民生醫院詢問，開放預約及辦理健檢期程至12月底，交通局提醒運將趕快把握機會預約。

交通局說，此次健檢委託高雄市立民生醫院辦理，共有800名設籍高雄市符合資格的計程車運將們參加，自12月2日起接受預約開始辦理，截至16日已有245名運將完成健康檢查。

交通局長鄭永祥說，計程車運將長期處於狹小空間、高壓、高專注力的工作環境，工時長、飲食時間不正常且長期缺乏運動，易致健康亮紅燈。為增進及保障計程車駕駛健康，降低疾病威脅風險，以維護乘客及其他用路人安全，進而促進全市交通安全，所以提供補助計程車運將健康檢查經費，以提升高雄市公共運輸安全及服務品質。

這次全額補助的健康檢查，將特別針對計程車運將長期久坐服務乘客、經常三餐時間不正常，導致腸胃方面易出現問題等職業健康問題進行健檢，所以特別選定以下重點檢查項目，涵蓋一般理學檢查、生化檢查、心肺檢查、腹部超音波檢查、癌症篩檢等20大項檢查。藉此協助運將及早了解自己的身體狀況，同時保障乘客及用路人安全。

交通局呼籲計程車運將，除了定期的健康檢查之外，平時更要加強身體保健，注重均衡飲食及維持適度的運動。

符合這次檢查的計程車運將，若尚未預約辦理健康檢查，可逕向高雄市立民生醫院聯繫詢問(電話：7511131轉5051或直撥7150017)，開放預約及辦理健檢期程至12月底。