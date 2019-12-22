親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／國立大學也爆論文亂象？ 航管寫美甲 會計寫風水

別再笑國軍天兵了！反恐找不到敵人 法軍戰場開心烤蛋糕...

屏東空汙改善了？ 環團說最大貢獻是因為這個

2019-12-22 10:38聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣的冬季空汙問題一直引人詬病，屏東縣環保局加強縣內污染源管制，今年委託中山大學調查，有超過8成的民眾覺得烏賊車已經減少，而空氣品質AQI大於150的天數，至今年11月底止，已比去年減少8天，民眾整體對空氣品質的滿意度已上升至56%，不過環團認為一半以上的汙染來自縣外，屏東縣有必要再發聲，讓中央及其他縣市加速改善期程。

屏東縣環保聯盟理事洪輝祥表示，屏東縣今年入冬之後的高汙染日確實比往年減少，但是他認為最大貢獻應該是興達電廠入冬之後已停2爐，高雄港區也要求必須船舶使用含硫量低的燃油，這兩大汙染源減少，確實大大降低了空汙的負擔，他建議鄰近縣市都應該齊發聲，加速興達停爐的期程，因為民眾的健康真的不能等。

屏東縣位於全國下風處，冬季空汙問題嚴重，環保局今年委託中山大學社科院民意與市場調查中心做調查，有高達88%的民眾感受高汙染機車已經減少，道路砂石車污染改善比例高達72%、道路的乾淨度比例更比去年提升30％，達到87%，另外燃燒農業廢棄物的比例也見大幅改善。

環保局表示，屏東縣近年持續針對移動污染源、高污染機車加強管制，至今年11月止，累計淘汰11615輛次老舊機車，全縣二行程車輛淘汰率23.5%，目前全縣二行程機車數只剩下37859輛。

另外環保局更以科技監控砂石疏濬專區，今年以來道路揚塵污染監控通報案件458件次，比去年足足降低440件次，砂石疏濬專區道路乾淨度較2018年提升20%，附近居民也覺得今年以來塵土飛揚的日子似乎減了不少。

根據空氣品質監測，屏東縣今年以來，空氣品質AQI大於150的日子，累計至11月止總計有42日（指標污染物皆為臭氧八小時），較去年同期50日減少8日，且今年目前為止並沒有發生細懸浮微粒高污染的現象，民眾對屏東縣空氣品質的滿意度已達56%，較去年大幅提升22％。

為了降低空氣汙染，屏東縣環保局針對砂石疏浚區增設監控系統，只要揚塵高，就會啟動洗...
為了降低空氣汙染，屏東縣環保局針對砂石疏浚區增設監控系統，只要揚塵高，就會啟動洗灑機制。圖／資料照片，屏東縣環保局提供
分享
根據中山大學的調查，民眾普遍認為道路的乾淨度提高不少。圖／屏東縣環保局提供
根據中山大學的調查，民眾普遍認為道路的乾淨度提高不少。圖／屏東縣環保局提供
分享
屏東冬季空汙問題一直引人詬病，只要一大早起霧，就會有民眾懷疑是霧霾罩頂。圖／本報...
屏東冬季空汙問題一直引人詬病，只要一大早起霧，就會有民眾懷疑是霧霾罩頂。圖／本報資料照片
分享

延伸閱讀

屏東空氣變好？逾半民眾有感

中台灣治空汙 藍7縣市聯合作戰

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

影／罷韓挺韓高雄遊行落幕 蔡壁如：白色力量明...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

吳宗憲10年農場夢 柚園生態農場推自然生活市集

2019-12-22 09:46

暖暖墾丁送夕陽、瘋跨年 元旦加碼戰機衝場迎曙光

2019-12-22 07:29

影／400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕

2019-12-22 01:07

高捷黃線行駛路線 請住戶給意見

2019-12-21 23:29

沉浮牢獄 鄒德福靠「古早味」翻身

2019-12-21 23:24

屏東空氣變好？逾半民眾有感

2019-12-21 23:23

韓國瑜未全程參與大遊行 但李柏毅仍要請喝珍奶…

2019-12-21 22:39

影／左營建業眷村「光之眷」耶誕點燈 入夜後浪漫迷人

2019-12-21 20:08

學壁虎、章魚、貽貝 高雄大學研發仿生無殘膠乾式膠帶

2019-12-21 08:07

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

影／台61線芳苑大城段27日通車 潮間帶美景搶先看

2019-12-21 16:49

韓國瑜未全程參與大遊行 但李柏毅仍要請喝珍奶…

2019-12-21 22:39

讓國旗在地球最底部飄揚 眼科醫生朱建銘：我做到了

2019-12-21 17:16

五月天今晚桃園開唱 機捷宣布將加密班次、延後收班

2019-12-21 11:13

冬至不一定要吃湯圓 彰化麻糬名店排隊人龍上百公尺

2019-12-21 13:56

基隆連日雨八堵隧道上方大量土石崩落 山頭禿一大片

2019-12-21 15:02

越配苦撐全台獨有文化資產 卻因這舉動被罰15萬

2019-12-22 09:00

影／秘境水漾森林搭簡易廁所 洗刷糞便濃湯惡名

2019-12-21 12:53

影／他拿交通錐當喇叭！嘉義市國際管樂節啟動

2019-12-21 16:00

台南首場耶誕跨年演唱會湧進2萬人 別再錯過下周六

2019-12-21 21:07

影／南科耶誕燈區點亮 特色造型燈飾持續亮到明年元宵

2019-12-21 13:20

百人封街抗議 居民憂電信基地台對健康造成影響

2019-12-21 16:31

影／400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕

2019-12-22 01:07

捷運到彰化觸礁 林佳龍將派政務次長與地方協調

2019-12-21 16:10

影／左營建業眷村「光之眷」耶誕點燈 入夜後浪漫迷人

2019-12-21 20:08

蔡英文常來雲林助選 張嘉郡、蘇治芬有不同解讀

2019-12-21 18:25

影／復名好難 宜花噶瑪蘭人向政府喊話恢復原住民身分

2019-12-21 14:34

東北季風發威萬里蟹肥美豐收 龜吼漁夫市集明滿千送百

2019-12-21 11:32

影／2020台灣燈會副展區今點燈 照亮文心森林公園夜空

2019-12-21 19:23

吳宗憲10年農場夢 柚園生態農場推自然生活市集

2019-12-22 09:46

六福村耶誕送愛 招待近萬名弱勢兒童免費入園遊玩

2019-12-21 14:39

善心「吳郭魚」每年送60多輛腳踏車 完成弱勢童心願

2019-12-21 17:33

拚「空戰」！ 吳怡農再推第二支競選影片

2019-12-21 18:24

過去被叫「清掃員」、「煮飯的」 資深居服員獲金點獎

2019-12-21 12:52

五月天桃園開唱 機捷單日破10萬人次

2019-12-21 23:31

馬祖南北竿航空站改善 滿足未來10年空運需求

2019-12-21 14:44

影／和平島公園推「西班牙食光」 道地吉拿棒、蒜蝦美味免出國

2019-12-21 14:10

龍山寺點燈23日報名 有民眾一個月前就排隊卡位

2019-12-21 13:29

敖國珠、楊惠蘭出專書 教你最簡單、最省錢的選舉

2019-12-21 22:40

東來大廈全拆除 中正東路、學府路人行道恢復使用

2019-12-21 12:52

減香、金紙集中燒 中台灣7縣市合推低碳宮廟認證

2019-12-21 15:11

19年前被救回一命 她發願投入義消助人今獲表揚

2019-12-21 12:48

解決花生之亂 農糧署三長進駐雲林

2019-12-21 13:07

高捷黃線行駛路線 請住戶給意見

2019-12-21 23:29

串聯各界愛心 雲林長愛家園育幼院開心慶耶誕

2019-12-21 15:55

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20

影／蔡英文：鄭寶清要是過關 國會一定過半

2019-12-21 18:30

捷運施工 桃園中正路恐塞車

2019-12-21 23:53

影／全台最大鸚鵡彩繪牆落成 百名鳥友聚會縣長帶鳥友放飛

2019-12-21 19:18

輔選玩土地公問答 馬英九：許多人拜廟卻搞不清拜什麼

2019-12-21 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top