屏東空汙改善了？ 環團說最大貢獻是因為這個

屏東縣的冬季空汙問題一直引人詬病，屏東縣環保局加強縣內污染源管制，今年委託中山大學調查，有超過8成的民眾覺得烏賊車已經減少，而空氣品質AQI大於150的天數，至今年11月底止，已比去年減少8天，民眾整體對空氣品質的滿意度已上升至56%，不過環團認為一半以上的汙染來自縣外，屏東縣有必要再發聲，讓中央及其他縣市加速改善期程。

屏東縣環保聯盟理事洪輝祥表示，屏東縣今年入冬之後的高汙染日確實比往年減少，但是他認為最大貢獻應該是興達電廠入冬之後已停2爐，高雄港區也要求必須船舶使用含硫量低的燃油，這兩大汙染源減少，確實大大降低了空汙的負擔，他建議鄰近縣市都應該齊發聲，加速興達停爐的期程，因為民眾的健康真的不能等。

屏東縣位於全國下風處，冬季空汙問題嚴重，環保局今年委託中山大學社科院民意與市場調查中心做調查，有高達88%的民眾感受高汙染機車已經減少，道路砂石車污染改善比例高達72%、道路的乾淨度比例更比去年提升30％，達到87%，另外燃燒農業廢棄物的比例也見大幅改善。

環保局表示，屏東縣近年持續針對移動污染源、高污染機車加強管制，至今年11月止，累計淘汰11615輛次老舊機車，全縣二行程車輛淘汰率23.5%，目前全縣二行程機車數只剩下37859輛。

另外環保局更以科技監控砂石疏濬專區，今年以來道路揚塵污染監控通報案件458件次，比去年足足降低440件次，砂石疏濬專區道路乾淨度較2018年提升20%，附近居民也覺得今年以來塵土飛揚的日子似乎減了不少。