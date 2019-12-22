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吳宗憲10年農場夢 柚園生態農場推自然生活市集

2019-12-22 09:46聯合報 記者翁禎霞潘欣中／屏東縣即時報導

位於屏東縣麟洛鄉的柚園生態農場，農場主人吳宗憲以12年的時間營造生態環境、有機建築及食物花園，並開始學習緩慢的生活，12月28日農場將首度舉辦自然生活市集，號召民眾復興農田裡的生活價值，除了難得的攀樹體驗外，家中如果有用不到的物品，也可以放至二手免廢專區，讓好物循環利用。

這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，10多年前原是吳宗憲就讀台大景觀研究所時，為了寫論文，需要找一處實作基地，於是回鄉利用家族的土地開始打造農場雛型，接著志同道合的林穎明及林俊豪等人加入後，生態農場開始有了延續的動力。

成立之初並沒有人看好，但農場主人憑藉對大自然的熱情與尊重，10年又10年的蹲下去，今年起增設了樹屋廚房，實現了生態農場的價值，讓人看見再偏僻的夢想都能開花結果。

農場主人吳宗憲表示，今年的自然生活市集有四大主題: 二手交換、自然手作、自然好食、自然遊藝等，超過40位攤友，內容包括攀樹體驗、舊衣編織、與木創造、自然觀察繪圖、修理小家電、蓋雞舍工作坊等超過20個DIY體驗活動，此外還有小農友善農產、自家手作良食、無塑商品、窯烤披薩等。

他說，參加的民眾如果有家中用不到的物品，也歡迎放到市集二手免廢專區，讓好物持續循環使用。入園時間：28日上午10時至下午4時。市集入園費100元(憑卷兌換限量柚園特調飲) /未滿3歲免費。

這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努...
這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努力，終於實現生態農場的價值。圖／吳宗憲提供
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這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努...
這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努力，終於實現生態農場的價值。圖／吳宗憲提供
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這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努力，終於實現生態農場的價值。圖／吳宗憲提供
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這一處位於麟洛鄉偏僻產業道路的柚園生態農場，佔地約2公頃，農場主人歷經十多年的努力，終於實現生態農場的價值。圖／吳宗憲提供
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