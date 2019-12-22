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暖暖墾丁送夕陽、瘋跨年 元旦加碼戰機衝場迎曙光

2019-12-22 07:29聯合報 記者潘欣中／即時報導

2019年進入倒數，台灣本島2020年第一道曙光將在清晨6時11分將在屏東鵝鑾鼻東部海域現身，縣府和民間觀光團體在墾丁龍磐公園合辦迎曙光活動，「加碼」安排5架IDF戰機在曙光乍現時刻衝場表演；恆春鎮公所31日下午在被CNN評為「世界絕美落日」的關山辦「送台灣本島最後一道夕陽」，跨年晚會接續在恆春西門廣場登場，一次滿足「送夕陽、瘋跨年、迎曙光」。

依據台北天文館公布2020年元旦當日，花蓮縣新康山海拔3331公尺6時03分出現曙光，是全國最早出現曙光的地點，平地以離島蘭嶼龍頭岩的6時08分最早，台灣本島平地最早曙光在6時11分出現於屏東縣鵝鑾鼻；最早日出地點蘭嶼龍頭岩是6時32分，鵝鑾鼻東方海域是6時35分。

墾丁龍磐迎曙光是年度觀光盛事，每年吸引上萬遊客，但明年元旦沒有連假；縣府與恆春半島觀光產業聯盟元旦清晨5點起在龍磐停車場舉辦表演，陪伴民眾迎接曙光，除了延續開設臨時郵局和旅宿業提供住宿卷供摸彩，縣府為在非連續假日為恆春半島帶來觀光人潮，今年首度和國防部合作，安排5架IDF戰機在曙光乍現時衝場表演。

墾管處提醒，元旦凌晨0時到上午8時，台26線鵝鑾鼻到風吹砂滿州界碑間路段實施交通管制，並設2處接駁站接駁車進出；有鑑於過去發生遊客散場時未依指示路線步走，不慎掉落石灰岩洞與裂縫，墾管處以圍繩劃分出安全區域，請遊客務必在安全區域內活動，由木棧道進出，同時帶走垃圾。

被CNN評為「世界絕美落日」的關山風景區，恆春鎮公所下午2時起安排有濃濃在地味的恆春民謠等音樂表演，陪伴遊客送台灣本島最後一道夕陽，晚上9時在恆春西門廣場，有恆春鎮公所結合在地社團的跨年晚會，另救國團墾丁青年活動中心元旦上午有升旗典禮。

台灣本島明年第一道曙光6時11分將在屏東鵝鑾鼻東部海域現身，縣府和民間觀光團體在...
台灣本島明年第一道曙光6時11分將在屏東鵝鑾鼻東部海域現身，縣府和民間觀光團體在墾丁龍磐公園合辦迎曙光活動，「加碼」安排5架IDF戰機在曙光乍現時刻衝場表演。記者潘欣中／攝影
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被CNN評為「世界絕美落日」的屏東關山風景區，恆春鎮公所下午2時起安排有濃濃在地...
被CNN評為「世界絕美落日」的屏東關山風景區，恆春鎮公所下午2時起安排有濃濃在地味的恆春民謠等音樂表演，陪伴遊客送台灣本島最後一道夕陽。記者潘欣中／攝影
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恆春跨年晚會墾丁

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