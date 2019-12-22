影／400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕

高雄21日一整天都熱鬧滾滾，白天人潮湧聚挺韓、罷韓，晚間則萬頭鑽動在義大世界大草坪爭看無人機表演，400台無人機在夜空排列組合，秀出出各式耶誕氛圍的圖騰，不只有耶誕老公公拉著麋鹿雪橇在夜空跑動，還有50公尺高，超大棵漂浮在夜空的耶誕樹，現場民眾 驚呼聲四起，紛說「美呆了」。

迎接2020年，義大世界「紫耀義大享樂由你」跨年系列活動，首發無人機表演選在耶誕節前夕登場，今晚由400台無人機在夜空進行燈光展演秀，並施放3分鐘的創意特效煙火壓軸，美不勝收。

義大世界今年打造全台規模最大的無人機燈光展演秀，21日晚間推出首場，28日周末夜及跨年夜還各有一場，三場的演出內容都不相同，持有入場券的觀眾可直接進入大草坪觀賞。

21日晚間的無人機燈光展演秀，適逢耶誕節前夕，展出節慶應景圖騰，無人機像彩色的星星發光躍動，先排列成北極特快車現身，象徵歡樂慶典啟程，接著秀出耶誕老公公與可愛麋鹿，續有超夢幻的巨大漂浮耶誕樹、巨型禮物、雪人、打雪仗等圖樣，短短六分鐘，精彩絕倫。義大世界表示，28日晚間9點場次，民眾可到義大世界購物廣場服務台索取限量入場券。