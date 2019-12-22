影／400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕
高雄21日一整天都熱鬧滾滾，白天人潮湧聚挺韓、罷韓，晚間則萬頭鑽動在義大世界大草坪爭看無人機表演，400台無人機在夜空排列組合，秀出出各式耶誕氛圍的圖騰，不只有耶誕老公公拉著麋鹿雪橇在夜空跑動，還有50公尺高，超大棵漂浮在夜空的耶誕樹，現場民眾 驚呼聲四起，紛說「美呆了」。
迎接2020年，義大世界「紫耀義大享樂由你」跨年系列活動，首發無人機表演選在耶誕節前夕登場，今晚由400台無人機在夜空進行燈光展演秀，並施放3分鐘的創意特效煙火壓軸，美不勝收。
義大世界今年打造全台規模最大的無人機燈光展演秀，21日晚間推出首場，28日周末夜及跨年夜還各有一場，三場的演出內容都不相同，持有入場券的觀眾可直接進入大草坪觀賞。
21日晚間的無人機燈光展演秀，適逢耶誕節前夕，展出節慶應景圖騰，無人機像彩色的星星發光躍動，先排列成北極特快車現身，象徵歡樂慶典啟程，接著秀出耶誕老公公與可愛麋鹿，續有超夢幻的巨大漂浮耶誕樹、巨型禮物、雪人、打雪仗等圖樣，短短六分鐘，精彩絕倫。義大世界表示，28日晚間9點場次，民眾可到義大世界購物廣場服務台索取限量入場券。
另義大世界購物廣場的耶誕樹21日也正式點燈，並舉辦「耶誕公益捐贈暨耶誕樹點燈儀式」，將日前全館多家品牌及伊甸基金會提供精選商品做公益義賣的所得共10萬3,409元，全數捐贈給財團法人伊甸社會福利基金會，幫助慢飛天使。
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