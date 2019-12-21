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影／左營建業眷村「光之眷」耶誕點燈 入夜後浪漫迷人

2019-12-21 20:08攝影中心 記者劉學聖／即時報導

高雄市文化局推行老舊眷村「以住代護」計畫，這幾年陸續媒合引進40多戶村民入住左營建業新村，讓原本閒置多年的房舍重新展現過往眷村的熱鬧氣氛，為了吸引民眾前來體驗眷村文化，村民們今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，各家各戶也發揮巧思進行耶誕裝飾，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，搭配應景的耶誕音樂漫步其中十分浪漫迷人，居民們表示歡迎民眾一起來感受眷村耶誕的獨特風情。

左營建業眷村位於左營海軍基地外，過去曾是全國最大的海軍眷村，為了維護眷村文化，這幾年陸續有文創工作者進住，也讓這些具歷史意義的眷村能有保留的機會，為了活絡眷村文化，今年村民自發舉辦「2019光之眷耶誕點燈」活動，在整裡眷村環境時還意外發現一塊有35年歷史的牌匾，上面還保有過去的高雄市徽造型，村民們細心地依照原貌重新粉刷讓它重現往日風貌，而各住戶也響應這次活動，有人利用廢棄紙箱製作耶誕老人，還有專業木工住戶自己搭建紅酒耶誕樹，大家也依照自己住家獨特外型進行燈光裝飾，一到夜幕低垂燈光亮起，到處閃爍美麗燦爛光點，尤其入夜後眷村內人車較少，漫步賞燈更可以細細品味，不少人也拿起手機打卡拍攝分享。

策劃活動的村民林一仁表示，舉辦這次「光之眷」點亮眷村活動，是村民們共同討論的構想，除了希望保留眷村文化，展現大家的布置創意，最主要是希望吸引更多民眾來建業眷村參觀，感受眷村文化氛圍，也感受村民們熱情的溫度，今晚點燈後在28日還有「漫步走光」闖關活動，讓住戶招待來參觀的民眾，這項活動會一直進行到明年元旦，歡迎民眾攜家帶眷前來參觀。

左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意進行耶誕裝飾。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，漫步其中十分浪漫迷人。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住民自發舉辦「2019光之眷耶誕點燈」活動，在整裡眷村環境時還意外發...
左營建業眷村住民自發舉辦「2019光之眷耶誕點燈」活動，在整裡眷村環境時還意外發現一塊有35年歷史的牌匾，上面還保有過去的高雄市徽造型，村民們細心地依照原貌重新粉刷讓它重現往日風貌。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，漫步其中十分浪漫迷人。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意進行耶誕裝飾。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，漫步其中十分浪漫迷人。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意進行耶誕裝飾。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，漫步其中十分浪漫迷人。記者劉學聖／攝影
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，並在今晚進行點燈儀式，這也是全國眷村首次有耶誕點燈活動，夜幕低垂後美麗的跳動燈光乍現，漫步其中十分浪漫迷人。記者劉學聖／
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左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意...
左營建業眷村住戶今年自發性發起一項「2019光之眷耶誕點燈」活動，住戶們發揮創意進行耶誕裝飾。記者劉學聖／攝影
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眷村海軍高雄市

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