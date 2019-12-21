不用飛歐洲 最美教堂隱身屏東原鄉部落

「這麼美的教堂，不用遠飛歐洲，就隱身在屏東原鄉部落！」屏東縣長潘孟安今天在臉書介紹位於泰武鄉佳平村的法蒂瑪聖母堂，並說「屏東就是這麼不可思議」。

潘孟安在臉書分享9張法蒂瑪聖母堂的照片，將神父杜勇雄設計的法蒂瑪聖母堂每個角落的華麗與特色向民眾介紹，他寫著：「仔細看，這座泰武佳平法蒂瑪聖母堂，不只有歐洲風的華麗，更有原住民美學的完美詮釋，只有在屏東才看的見」。

潘孟安說，「再次證明越在地越國際，神父杜勇雄歷經4年，才完成他的第12座教堂，每一間都是國際級的藝術殿堂，縣府特地請江敬業出版『杜神父與他的12間教堂』，向全世界朋友分享屏東之美」。

臉書最後並寫道，照片PO再多，寫再多，也無法道盡現場的震撼，「你一定要來趟原鄉教堂之旅」，還附上導覽預約電話。

潘孟安指出，屏東沿山公路上，也座落許多不為人知的特色教堂，縣府前年啟動整修玉環天主堂，未來會挖掘更多寶藏分享給大家。

圖文發布短短3小時就有近5000人按讚，666人分享，有網友留言「這麼美怎能不去」、「謝謝縣長分享」，還有許多網友說「我高雄人，越來越羨慕屏東了」。

屏東縣霧台鄉神父杜勇雄在屏東原住民鄉設計12座教堂，充滿原民色彩，法蒂瑪聖母堂是第12座，今年10月初完工，而杜勇雄在民國73年所設計的天主教霧台耶穌聖心教堂榮登「世界百大特殊教堂」，縣府委託音樂家江敬業編寫「杜神父與他的12座教堂」，今年10月23日在泰武鄉法蒂瑪聖母堂發表，也讓法蒂瑪聖母堂的華麗驚豔外界。