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罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

冬至到 澎湖獨特民俗菜繭飄香

2019-12-21 14:45中央社 澎湖縣21日電

明天就是冬至澎湖地區除了家戶宗祠祭祖報丁口、吃祖補冬之外，包菜繭和捏雞母狗更是獨特的民俗文化，傳統古早味讓冬至民俗節日處處飄香，源遠流長。

22日就是冬至，澎湖最應景的「菜繭」與「雞母狗仔」更是不可或缺。家家戶戶都會準備有菜繭和雞母狗仔來祭拜祖先，各社區或社團都有舉辦包菜繭和捏雞母狗仔等習俗，連澎湖縣政府在南寮舉辦的「蒙面迎風嬉遊趣」活動，也推出有「雞母狗美食體驗」，讓民眾回味傳統古早味。

馬公一家在地經營超過50年傳統早餐店，無論是店中供應的豆漿、菜包、肉包、蕃薯簽包、紅豆粿、菜繭、水晶包、芋頭曲、炸地瓜，蛋餅、糯米糕等，都是以手工現作現炸的古早味，有的餐品在市面上已顯少看到，每天清晨2時多上工，天未亮時就手排長龍，數10年如一日，只要蒸熟一出籠，還得動用風扇來吹涼，生意大排長龍搶購景象時有所見。

85歲的歐彩鸞老阿嬤表示，澎湖冬至，應景的菜繭、湯圓或捏雞母狗等特有的民俗，堅持採傳統做法，不使用現成糯米粉，一定使用糯米來浸水，再將米研磨，再壓實脫水瀝乾後揉搓，搭配各種餡料，再進行菜繭等或捏製雞母狗等，最後再利用古灶生火炊食。

由於冬至到來，這家早餐店自月中旬起，接受機關、社區、公所委託製作菜繭等應景食物，早餐部份僅剩少量供應，每天除了自家原有人力外，還動員鄰居婆婆媽媽們動手作菜繭，甜鹹葷素都有。從早到晚，每天手製量約在3500個菜繭，這還不包括湯圓及各種造型的捏雞母狗，最特別是採用傳統的古灶生火來蒸煮，菜繭飄香，香Ｑ好吃。

冬至澎湖婆婆

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