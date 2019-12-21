參加Wecare台灣大遊行 高市文化中心捷運站人潮湧現

Wecare台灣大遊行將在今下午1點30分自高雄市文化中心開走，捷運文化中心站上午10點開始湧現搭乘人潮。高雄捷運公司考量參加遊行民眾也有不少騎乘機車，不願透露捷運即時搭乘人數；站務人員說，該站從10點開始，出站人次明顯較以往周六同時段增加，目測大約增加2、３成之多。

站務人員表示，周六上午文化中心有不少活動，該捷運站本就有一定的搭乘人潮，不過今天乘客出站人次明顯頻繁，且許多都是全家6、7人一起出動，人數明顯增加。