馬祖南北竿航空站改善 滿足未來10年空運需求

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因應馬祖機場航空運輸服務提升需求，交通部民用航空局投入新台幣2.4億元改善南北竿航空站，可滿足未來10年內的空運需求。

南竿航空站第二航廈投入新台幣1億7000萬元，總樓地板面積由2470平方公尺增加為4240平方公尺，預定110年3月前完工啟用。北竿航空站航廈擴建投入新台幣7100萬元，總樓地板面積由1360平方公尺增加為2157平方公尺，預定109年9月完工啟用。