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學壁虎、章魚、貽貝 高雄大學研發仿生無殘膠乾式膠帶

2019-12-21 08:07聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

國立高雄大學化學工程及材料工程學系教授鍾宜璋研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，靈感祕訣來自於自然界的壁虎、章魚、貽貝，好撕、零殘膠、又能重複黏貼，可廣泛用在晶片加工、光電材料搬運等特殊工業製程。這項成果榮獲2019年科技部「未來科技突破獎」。

市售膠帶產品琳瑯滿目，民眾熟悉的多屬「濕式」，也就是製程中塗上黏膠，訴求黏性的結果撕離必然產生殘膠。

高雄大學「健康及仿生科技研究中心」鍾宜璋團隊所開發的「仿生無殘膠乾式膠帶」，材質與市售產品都屬高分子材料，但其中奧妙就在師法自然界壁虎、章魚、貽貝等具優越黏附能力生物，模仿其肢體、足絲表層微細結構，進而調配樹脂配方合併微奈米圖案，加以印製於膠帶表面，無須上膠就可產生物理性吸附效果。

鍾宜璋研發的仿生膠帶，不僅能解決一般日常生活需求，也可針對工業製程，還有醫療材料如粗糙、高溫、潮濕、皮膚等特殊黏著環境開發。目前成功應用實例像是光學玻璃的固定和搬運，熱製程、真空製程等；晶片加工及封裝製程包括搬運、薄化、固定、蝕刻、蒸鍍、積層、灌注、濺鍍等，貼附可包護晶片耐高溫、防溢鍍。

醫療用途則用於皮膚貼片，防止疤痕及蟹足腫發生，保護傷口、經皮貼片、穿戴裝置的皮膚電極、抗菌敷料貼片等醫療材料需求。

「仿生無殘膠乾式膠帶」參加科技部舉辦的2019「未來科技展」，從近600件遞件作品雀屏中選，榮獲「未來科技突破獎」。學校表示受邀參展時還發生小插曲，有觀眾「叫陣」，嫌現場用無膠膠帶掛鉤吊掛裝水水桶看了無感，團隊二話不說，牽台U-Bike照樣穩穩掛上，讓觀眾大開眼界，服了這項產品。

鍾宜璋團隊研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，利用無膠膠帶掛勾吊掛裝U-Bike，照樣穩...
鍾宜璋團隊研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，利用無膠膠帶掛勾吊掛裝U-Bike，照樣穩穩當當。圖／高雄大學提供
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鍾宜璋團隊研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，榮獲2019年科技部「未來科技突破獎」。圖...
鍾宜璋團隊研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，榮獲2019年科技部「未來科技突破獎」。圖／高雄大學提供
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高雄大學教授鍾宜璋（右）研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，榮獲2019年科技部「未來科...
高雄大學教授鍾宜璋（右）研發「仿生無殘膠乾式膠帶」，榮獲2019年科技部「未來科技突破獎」。圖／高雄大學提供
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