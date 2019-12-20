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推動綠能城市 高市府光電計畫首年度達標

2019-12-20 21:08攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

高雄市政府「創能經濟、光電計畫」首年度達標暨智慧建築標章頒證典禮，今天在岡山區的可寧衛公司盛大舉行，除了見證該公司約五公頃壯觀的太陽能光電設備的完成，也頒發智慧建築標章給通過的廠商與機構。

高雄市政府副秘書長王啟川表示，此次的達標儀式，不只是達標，而且還是超標。節能減碳、改善空污、永續能源與引領太陽光電產業的發展，是市府設置太陽能光電計畫的四大目標，今年將過去原訂的四年300百萬瓦的目標提高到500百萬瓦，是個非常重要的新里程碑，也象徵高雄市政府推動綠能城市與產業的決心。

而會中王啟川也與中華民國太陽光電發電系統商業同業公會、高雄市太陽能設備裝修職業工會簽署合作備忘錄，來共推高雄市的光電產業。

高雄市政府「創能經濟、光電計畫」首年度達標暨智慧建築標章頒證典禮，頒發智慧建築標...
高雄市政府「創能經濟、光電計畫」首年度達標暨智慧建築標章頒證典禮，頒發智慧建築標章給通過的廠商與機構。記者劉學聖／攝影
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高雄市岡山區可寧衛公司設置約五公頃的太陽能光電設備，是國內少見私人公司成功案例。...
高雄市岡山區可寧衛公司設置約五公頃的太陽能光電設備，是國內少見私人公司成功案例。記者劉學聖／攝影
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高雄市建築空污

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