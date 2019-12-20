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拒與殯葬館為鄰 「大陽大地」居民赴高市府抗議

2019-12-20 19:30聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄鳥松區「太陽大地」居民赴高雄市政府鳳山行政中心，抗議知名殯葬業在爭議未解情況...
高雄鳥松區「太陽大地」居民赴高雄市政府鳳山行政中心，抗議知名殯葬業在爭議未解情況下，已經動工興建殯葬館。記者王昭月／攝影
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高雄鳥松區「太陽大地」社區居民，不滿殯葬業在社區鄰近興建殯儀館，今到高雄市政府要求停工撤照，陳抗過程對話激烈，還造成殯葬處長黃順成拂袖離去，民政局副局長陳淑芳事後表示，居民的心聲，市府聽到了，會再盡力促成業者與居民間良性溝通，解決問題。

高雄市三民區鼎金段早年是縣市交界，亦是具百年歷史的殯葬區，市立殯儀館就坐落此地，後來被規畫為58期殯葬專用區，鄰近尚有鳥松區納骨塔、中區焚化爐等設施，民營殯葬館也集中設立於此，外圍則有「江山如畫」、「圓山達麗」、「天邑山莊」等社區包覆。

有近百住戶的「太陽大地」社區近日發現，龍巖公司在民國95年依殯葬特許行業獎勵辦法計畫投資興建的殯葬館，在爭議未解的情況下，上個月竟已動工，今聚眾到高市府鳳山行政中心抗議。

「太陽大地」主委黃玉燕說，這個案子經歷兩朝13年，公聽會上都被居民反駁，但陳菊市府竟在去年選前3個月核發建照，韓市府執政後再經協商，今年6月民政局官員表示會成立對口單位協商龍巖以地易地，遠離社區，不料11月底業者竟然開工，大家無法接受。

陳抗居民並表示，鼎金段具有全市嫌惡設施，讓居民每天開窗就面對焚化爐、納骨塔，數百住戶的生活品質何在？韓市府不能推稱不是他任內發照就可置之不理。

高雄市民政局表示，三民區本館路600巷兩側土地早在70年6月即經都市計畫變更為殯儀館用地，龍巖公司76年3月取得土地所有權，94年5月依殯葬管理條例相關規定申請，市府於102年7月核發殯儀館設置許可函，107年元月依促進民間參與公共建設法，准予設置現代化優質殯儀館設施，龍巖公司承諾不影響周邊住戶品質，並雇用3成以上居民就業，積極回饋鄰里。民政局會持續督導龍巖與在地居民再做溝通。

「太陽大地」社區主委黃玉燕（右）率眾赴市府陳情，民政局副局長陳淑芳（左二）出面溝...
「太陽大地」社區主委黃玉燕（右）率眾赴市府陳情，民政局副局長陳淑芳（左二）出面溝通。記者王昭月／攝影
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「太陽大地」社區居民要求龍巖殯葬館一案要停工撤照。記者王昭月／攝影
「太陽大地」社區居民要求龍巖殯葬館一案要停工撤照。記者王昭月／攝影
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