拒與殯葬館為鄰 「大陽大地」居民赴高市府抗議

高雄鳥松區「太陽大地」居民赴高雄市政府鳳山行政中心，抗議知名殯葬業在爭議未解情況下，已經動工興建殯葬館。記者王昭月／攝影 分享 facebook 高雄鳥松區「太陽大地」社區居民，不滿殯葬業在社區鄰近興建殯儀館，今到高雄市政府要求停工撤照，陳抗過程對話激烈，還造成殯葬處長黃順成拂袖離去，民政局副局長陳淑芳事後表示，居民的心聲，市府聽到了，會再盡力促成業者與居民間良性溝通，解決問題。

高雄市三民區鼎金段早年是縣市交界，亦是具百年歷史的殯葬區，市立殯儀館就坐落此地，後來被規畫為58期殯葬專用區，鄰近尚有鳥松區納骨塔、中區焚化爐等設施，民營殯葬館也集中設立於此，外圍則有「江山如畫」、「圓山達麗」、「天邑山莊」等社區包覆。

有近百住戶的「太陽大地」社區近日發現，龍巖公司在民國95年依殯葬特許行業獎勵辦法計畫投資興建的殯葬館，在爭議未解的情況下，上個月竟已動工，今聚眾到高市府鳳山行政中心抗議。

「太陽大地」主委黃玉燕說，這個案子經歷兩朝13年，公聽會上都被居民反駁，但陳菊市府竟在去年選前3個月核發建照，韓市府執政後再經協商，今年6月民政局官員表示會成立對口單位協商龍巖以地易地，遠離社區，不料11月底業者竟然開工，大家無法接受。

陳抗居民並表示，鼎金段具有全市嫌惡設施，讓居民每天開窗就面對焚化爐、納骨塔，數百住戶的生活品質何在？韓市府不能推稱不是他任內發照就可置之不理。