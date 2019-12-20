王光祿事件讓族人流淚 繪本傳遞布農族忌殺黑熊文化

布農族作家乜寇・索克魯曼與插畫家儲嘉惠合作完成《我的獵人爺爺達駭黑熊》。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 布農族作家乜寇・索克魯曼的母親是高雄桃源人，外曾祖父達駭是族中勇士，乜寇以外曾祖父為故事原型，著手創作《我的獵人爺爺達駭黑熊》繪本書，透過此書表達，布農族雖然是天生獵人，但有忌殺台灣黑熊的文化，布農族是保護黑熊的高山原住民。

高市府文化局與四也文化合作出版布農文化繪本《我的獵人爺爺達駭黑熊》，今天上午在杉林巴楠花部落中小學舉辦新書發表會。布農族耆老以火祭儀式替作家乜寇・索克魯曼、插畫家儲嘉惠合作的繪本祈福，全校師生與部落耆老參與盛會。

達駭（或稱達亥）是布農族郡社群特有名字，作家乜寇的母親來自桃源伊斯坦大家族，外曾祖父名為達駭，相傳年輕時是族中驍勇善戰的勇士；乜寇自幼在南投縣長大，曾擔任高山嚮導，去年獲得全球華文文學獎報導文學首獎。

乜寇說，相傳外曾祖父達駭曾帶著族人前往甲仙出草，被平埔族人追殺逃至南投，後來輾轉回到高雄；書中主角小達駭是個小學生，暑假返回部落與他的達駭黑熊爺爺（因外貌像黑熊有此稱呼）一起上山打獵，兩人沒有打到獵物，卻發現一隻落難小黑熊，兩人照顧小黑熊直至母熊尋來為止。