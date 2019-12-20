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王光祿事件讓族人流淚 繪本傳遞布農族忌殺黑熊文化

2019-12-20 18:09聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

布農族作家乜寇・索克魯曼與插畫家儲嘉惠合作完成《我的獵人爺爺達駭黑熊》。記者徐白...
布農族作家乜寇・索克魯曼與插畫家儲嘉惠合作完成《我的獵人爺爺達駭黑熊》。記者徐白櫻／攝影
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布農族作家乜寇・索克魯曼的母親是高雄桃源人，外曾祖父達駭是族中勇士，乜寇以外曾祖父為故事原型，著手創作《我的獵人爺爺達駭黑熊》繪本書，透過此書表達，布農族雖然是天生獵人，但有忌殺台灣黑熊的文化，布農族是保護黑熊的高山原住民。

高市府文化局與四也文化合作出版布農文化繪本《我的獵人爺爺達駭黑熊》，今天上午在杉林巴楠花部落中小學舉辦新書發表會。布農族耆老以火祭儀式替作家乜寇・索克魯曼、插畫家儲嘉惠合作的繪本祈福，全校師生與部落耆老參與盛會。

達駭（或稱達亥）是布農族郡社群特有名字，作家乜寇的母親來自桃源伊斯坦大家族，外曾祖父名為達駭，相傳年輕時是族中驍勇善戰的勇士；乜寇自幼在南投縣長大，曾擔任高山嚮導，去年獲得全球華文文學獎報導文學首獎。

乜寇說，相傳外曾祖父達駭曾帶著族人前往甲仙出草，被平埔族人追殺逃至南投，後來輾轉回到高雄；書中主角小達駭是個小學生，暑假返回部落與他的達駭黑熊爺爺（因外貌像黑熊有此稱呼）一起上山打獵，兩人沒有打到獵物，卻發現一隻落難小黑熊，兩人照顧小黑熊直至母熊尋來為止。

「布農是狩獵民族，因涉及生態議題，不少人因此背負愧疚感」乜寇說，台東族人王光祿獵捕的判刑事件讓很多年輕族人流淚，打獵是布農族傳統，以前未能掌握話語權，打獵常被外界汙名化。事實上，布農族禁殺黑熊、保育黑熊，族人相信，若不小心觸犯禁忌會招致厄運，希望透過此書建立布農孩子自信與文化認同。

《我的獵人爺爺達駭黑熊》繪本書，介紹布農族夢占、卡斯卡斯鳥、小米、獵寮與熊歌等文...
《我的獵人爺爺達駭黑熊》繪本書，介紹布農族夢占、卡斯卡斯鳥、小米、獵寮與熊歌等文化。記者徐白櫻／攝影
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高市文化局在巴楠花部落中小學舉辦新書發表會，作者乜寇・索克魯曼跟在場學生分享創作...
高市文化局在巴楠花部落中小學舉辦新書發表會，作者乜寇・索克魯曼跟在場學生分享創作理念。記者徐白櫻／攝影
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《我的獵人爺爺達駭黑熊》作者乜寇・索克魯曼在南投信義鄉長大，媽媽是高雄桃源的伊斯...
《我的獵人爺爺達駭黑熊》作者乜寇・索克魯曼在南投信義鄉長大，媽媽是高雄桃源的伊斯坦大家族成員。記者徐白櫻／攝影
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台灣黑熊布農族王光祿

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