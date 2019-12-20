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古典樂迷照過來！衛武營元旦戶外直播維也納愛樂音樂會

2019-12-20 17:42聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

衛武營國家藝術文化中心今天舉行維也納愛樂新年音樂會戶外轉播宣告記者會，宣布古典樂天團音樂會迎新年，衛武營在元旦下午6點直播，將首度採取雙面螢幕直播。此次指揮由葛萊美獎得主安德里斯‧尼爾森斯擔綱，戶外直播現場由大提琴家張正傑主持，歡迎民眾與全球同步欣賞世界級音樂饗宴。

「維也納愛樂管弦樂團新年音樂會」是全球古典樂界年度盛事，2衛武營國家藝術文化中心在2020元旦，將連續第12年進行戶外直播，並首次搭設雙面螢幕，讓更多觀眾可近距離聆賞。此次指揮由葛萊美獎得主安德里斯．尼爾森斯Andris Nelsons擔綱，拉脫維亞籍指揮家尼爾森斯，是波士頓交響樂團和萊比錫布商大廈管絃樂團音樂總監，近年和維也納愛樂合作密切。戶外直播現場邀請大提琴家張正傑與主播鄔凱雯搭檔主持，直播前由行草樂團音樂會暖場。

大提琴家張正傑表示，維也納愛樂新年音樂會在全世界90個國家同步轉播，衛武營是全球唯一的戶外場次，因為歐洲的新年在戶外實在太冷了，南台灣衛武營的天氣剛好。2020年適逢樂聖貝多芬250年冥誕，也是新年音樂會場地「金色大廳」建造150周年，尼爾森斯首度擔綱指揮就躬逢兩大盛事，將延續維也納愛樂新年音樂會多為史特勞斯家族曲目的傳統之外，還規畫貝多芬《十二首對舞》節選等相關曲目。每年中場休息時間，樂團都會為轉播觀眾精心製作短片，今年可能會介紹金色大廳和貝多芬。

衛武營在規劃籌備時期，就已加入維也納愛樂新年音樂會戶外轉播行列。衛武營藝術總監簡文彬表示，維也納愛樂新年音樂會戶外轉播，已成為衛武營傳統，希望南台灣民眾在戶外劇場，與眾人自在享受天團的非凡技藝，並在悠揚樂音陪伴下開始新的一年。去年起衛武營特別邀請非古典音樂類的樂團，進行下午的暖場演出，今年邀請融合國樂、爵士及搖滾元素的「行草樂團」，草地區上還有餐車美食，讓大家有更豐富的新年音樂會享受。更多節目資訊可至衛武營官網www.npac-weiwuying.org查詢。

衛武營國家藝術文化中心舉行維也納愛樂新年音樂會戶外轉播宣告記者會，宣布元旦古典樂...
衛武營國家藝術文化中心舉行維也納愛樂新年音樂會戶外轉播宣告記者會，宣布元旦古典樂天團音樂會迎新年。記者徐如宜／攝影
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衛武營國家藝術文化中心舉行維也納愛樂新年音樂會戶外轉播宣告記者會，宣布元旦古典樂...
衛武營國家藝術文化中心舉行維也納愛樂新年音樂會戶外轉播宣告記者會，宣布元旦古典樂天團音樂會迎新年。記者徐如宜／攝影
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大提琴家張正傑表示，維也納愛樂新年音樂會在全世界90個國家同步轉播，衛武營是全球...
大提琴家張正傑表示，維也納愛樂新年音樂會在全世界90個國家同步轉播，衛武營是全球唯一的戶外場次。記者徐如宜／攝影
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衛武營藝術總監簡文彬表示，維也納愛樂新年音樂會戶外轉播，已成為衛武營傳統。記者徐...
衛武營藝術總監簡文彬表示，維也納愛樂新年音樂會戶外轉播，已成為衛武營傳統。記者徐如宜／攝影
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音樂會衛武營

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