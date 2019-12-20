朝思夢想的普悠瑪就在眼前 枋寮人拉紅布條慶歷史一刻
環台鐵路電氣化「最後一哩路」的屏東潮州到台東知本段，定明年底通車，先行完工的潮州至枋寮段今天通車，最受關注的是普悠瑪延駛枋寮，首班上午從台北南港站出發，中午12點半準時駛入，下午北返，時間只要4個半小時；為紀念歷史性的一刻，不僅有鐵道迷專程搭乘、拍照紀錄，枋寮鄉長陳亞麟也邀鄉親到月台拉紅布條歡送首發台北的普悠瑪。
台鐵「南迴鐵路電氣化計畫」由潮州站至台東站，路線全長約123.4 公里，預定明年底全線通車；先行完工的首段潮州站至枋寮站長約25.2公里，台鐵很早就排定20日通車，但通車儀式定23日下午在台鐵潮州站舉行，行政院長蘇貞昌當天上午到台東主持南迴改新線通車儀式後，中午將到枋寮站搭電聯車到潮州站。
「不只告別柴油味，這象徵往南台灣的交通便捷了！」家住台南市的吳姓鐵道迷說，為見證鐵道歷史性的一刻，在台南站搭上上午從台北南港出發的111車次普悠瑪列車，在車廂就遇到不少為紀念首發搭乘的同好，中午12點半準時駛入枋寮站，發現不只鐵道迷和乘客，有枋寮鄉親都在月台搶拍，下午再搭2時38分同車北返。
「太方便了，就怕假日一票難求！」下午搭首班普悠瑪到台北的鄭姓枋寮鄉民說，過去到台北多是搭車到高鐵左營站，現在普悠瑪枋寮到台北只要4小時40分，票價1003元，成了首選，但普悠瑪假日車票出了名難買，要盡早訂購；退休的余姓夫婦買了只到潮州站的票，覺得枋寮人一定要來體驗「首航」。
「枋寮終於等到普悠瑪了！」枋寮鄉長陳亞麟下午邀鄉代、村長到月台拉紅布條歡送首發台北的普悠瑪，他說，不僅僅普悠瑪列車，電氣化為南屏東及枋寮帶來更便捷的大眾運輸，象徵枋寮的交通已進入新的里程碑，代表政府對交通平權的重視，為紓解假日一票難求窘況，將向台鐵爭取增開班次、為鄉親彈保留車票，鄉公所配合縣府推動的「枋寮車站大平台」計畫，持續發展地方。
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