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高市公車式小黃24元一趟次 涵蓋9山城後續進沿海偏鄉

2019-12-20 17:10聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市交通局表示，公車式小黃目前涵蓋9山城， 明年續進沿海偏鄉推動。圖／高雄市交...
高雄市交通局表示，公車式小黃目前涵蓋9山城， 明年續進沿海偏鄉推動。圖／高雄市交通局提供
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高雄市政府今天舉辦「轉動偏鄉，交通無礙2019公車式小黃成果發表會」，交通局108年起到偏鄉推動公車式小黃服務，共新闢23條服務路線，交通局長鄭永祥表示今年度完成山城9區的公車小黃之後，將持續深入沿海偏鄉及公共運輸涵蓋率較低地區推動。

副市長葉匡時肯定公車式小黃對偏鄉地區的幫。他表示，偏鄉地區受限地形，長期缺乏公車服務，居民平常外出極為不便，交通局依據當地需求規畫公車式小黃，並在原住民部落協助當地居民接受訓練、考照成為服務司機，落實在地化服務，有助當地經濟發展；公車式小黃不只要提供偏鄉居民完善的接駁服務，更要盡到社會照護的責任，兼顧城鄉福利政策。

鄭永祥表示，108年新增的23條路線，共投入61輛車服務，政府平均每年可較公車節省約30%補助經費，同時提供優於公車的接駁服務，既比照原公車定時定班服務，也導入預約服務，並整合公車、計程車在「高雄iBus」APP系統中資訊，提供民眾更彈性的乘車選擇。

交通局統計，偏鄉居民往返住家和市區的車資，往往超過千元，如加上額外負擔空駛費用，算是不小的開銷；換搭公車式小黃，僅須支付公車二段次費用24元，年長者及身心障礙者刷電子票卡可免費搭乘。

交通局表示，由於交通局提供公車式小黃全新、具備衛星定位系統的6-8人座計程車來服務，安全較有保障，另因固定發車，民眾較不擔心叫不到車。

高雄市交通局表示，公車式小黃目前涵蓋9山城， 明年續進沿海偏鄉推動。圖／高雄市交...
高雄市交通局表示，公車式小黃目前涵蓋9山城， 明年續進沿海偏鄉推動。圖／高雄市交通局提供
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偏鄉計程車

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