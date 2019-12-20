屏東109年元旦戰機衝場 跨年晚會屏市辦K歌

迎接2020年到來，屏東縣政府明年元旦將在墾丁龍磐公園舉辦迎曙光活動，邀請5架IDF戰機衝場迎曙光；另外，31日的跨年之夜移往屏東市千禧公園，將舉辦「K歌之夜」。

屏東交通旅遊處長黃國維今天表示，明年元旦只有1天休假，希望民眾還是能夠利用秋冬旅遊補助到墾丁迎曙光，因此，縣政府與恆春半島產業聯盟、屏東縣觀光協會、中華郵政及國防部合作，辦理迎曙光活動，將邀請5架IDF戰機在清晨6時37分「一飛沖天」衝場迎曙光。

此外，黃國維說，元旦清晨3時許就有音樂會，今年的音樂舞台以貨櫃搭建，現場還有臨時郵局，讓遊客寄迎曙光明信片，現場並舉辦摸彩活動。

縣府文化處今天舉辦記者會，宣布今年的跨年晚會從往年舉辦的體育館前廣場移到屏東市千禧公園，跨年晚會舉辦「K歌之夜」，邀請玖壹壹、滅火器樂團、台語天后黃妃、孫淑媚及李聖傑等藝人一連嗨歌5小時，陪縣民一起倒數跨年。

文化處表示，當天下午2時開始在活動會場週邊也有多達百攤的跨年市集，來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

31日下午5時到隔日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段進行封街管制，請用路人配合。