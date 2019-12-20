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老翁腸胃不適竟是腦中風！高雄長庚搶命成功

2019-12-20 15:45聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

秋冬是腦中風好發季節，屏東一名85歲老翁上月底因為腸胃不適，突然意識不清，轉診到高雄長庚醫院，發現是後循環腦梗塞，合併基底動腦脈嚴重狹窄，院方緊急為他進行動脈血栓移除手術，從鼠膝部插入支架導管，直趨120公分遠的腦內基底動脈取出全血栓並放置支架，打通血管，千鈞一髮之際搶回性命。

羅姓老翁今由妻女陪同，切下蛋糕慶祝重生，高雄長庚腦血管科主任張谷洲表示，好在阿公身體夠硬朗，挺過這一關，並在一天之內逐步恢復，復健後已能步行，且吵著要騎機車，

羅姓老翁女兒說，他父親長年務農，即使冬天也不太穿厚外套，但上月底突然腸胃不舒服，到地區醫院就診，檢查可能憩室發炎，沒想到之後突然意識不清，他們察覺不對勁，轉送到高雄長庚掛急診，發現原來是腦梗塞。

高雄長病腦血管科主治醫師陳仕軒說，阿公經核磁共振檢查，腦內基底動脈已完全堵塞，小腦、腦幹的區域組織開始缺氧，因此緊急進行動脈血栓移除，否則每晚一分鐘，就有20萬腦細胞死亡，時間拖愈晚，愈危險。

神經放射科副主任許世偉說，腦血管直徑約2.5毫米到3毫米，十分細微，醫療團隊從他鼠膝部內側股動脈打入導管，由下延伸到120公分遠的腦內基底動脈，取出梗塞的管栓，才撐開支架，讓血流暢通，術後老翁即恢復，沒留後遺症。

腦血管科主任張谷洲指出，老翁因是復循環腦梗塞，症狀多變，因此一開始呈現意識障礙，一般人難與嘴角歪斜，單側手腳無力等典型腦中風症狀作聯想。且一般亞洲地區腦梗塞病人，多數合併內血管狹窄，處理難度比歐美高。

張谷洲說，目前高雄長庚每月約新增100例腦梗塞案例，進行血栓移除及血栓溶解約10多例，目前緊急移除動脈血栓仍是治療腦梗塞最有效的治療方法，但提醒民眾務必要在3小時內就近溶解血栓，8小時內轉診移除血栓，搶救性命。

在高雄長庚醫護人員悉心照顧下，羅姓老翁（中）取出腦內血栓，恢復健康。記者王昭月／...
在高雄長庚醫護人員悉心照顧下，羅姓老翁（中）取出腦內血栓，恢復健康。記者王昭月／攝影
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85歲羅姓老翁腸胃不適，結果竟是腦中風，經高雄長庚醫療團隊緊急搶救，現已恢復。記...
85歲羅姓老翁腸胃不適，結果竟是腦中風，經高雄長庚醫療團隊緊急搶救，現已恢復。記者王昭月／攝影
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羅姓老翁取出腦內血栓，保住一命，也沒留下後遣症，清醒後告訴醫護人員，想騎機車。記...
羅姓老翁取出腦內血栓，保住一命，也沒留下後遣症，清醒後告訴醫護人員，想騎機車。記者王昭月／攝影
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老翁長庚腦中風

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