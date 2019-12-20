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屏東「Ｋ歌之夜」跨年晚會 滅火器陪民眾倒數跨年

2019-12-20 15:07聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園舉辦，卡司陣容包含玖壹壹、滅火器樂團、台語天后黃妃、孫淑媚等樂團歌手將輪番高歌，與縣民一起倒數跨年。

屏東縣政府今天舉行跨年記者會，台語金曲歌后黃妃、孫淑媚現場獻唱，為跨年活動宣傳。

屏縣府文化處表示，往年在縣立體育館前舉行的跨年晚會，因屏東主辦2020年全中運，場地尚在整修中，故今年移師至千禧公園(近廣東路段)辦理。｢k歌之夜」跨年晚會12月31日晚上7時30分登場，邀請情歌王子李聖傑、黃妃、孫淑媚、超夯樂團玖壹壹、滅火器等接力演出，演唱痴心絕對、追追追、一起打鐵囉、島嶼天光…等膾炙人口歌曲，一連5小時的嗨唱，與民眾一同歡度跨年夜。

跨年倒數最高潮，由滅火器樂團及2020全中運在屏東的吉祥物-"驕仔"跟著潘孟安縣長一同上台,與現場民眾一起為明年全中運的到來喝采，熱力十足的玖壹壹樂團壓軸演出，帶領全場High到最高點。

當日下午2點開始在活動會場週邊也有多達百攤的跨年市集,來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，讓民眾欣賞精彩節目表演之餘，也能滿足吃喝玩樂。

縣府也規劃了明正國中及忠孝國小2所學校的校區及本縣衛生局地下停車場,供汽車停放；另在大連路、自由路(近國民運動中心)也有公有收費停車場。機車部份則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段。文化處提醒，31日當天下午5時至到翌日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段進行封街管制，請用路人配合。

迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園舉辦。...
迎接2020年到來，屏東縣政府跨年晚會｢K歌之夜」，首度移師至屏市千禧公園舉辦。記者江國豪／攝影
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台語歌手孫淑妹現場獻唱，為跨年活動宣傳。記者江國豪／攝影
台語歌手孫淑妹現場獻唱，為跨年活動宣傳。記者江國豪／攝影
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台語歌手孫淑妹（左）、黃妃（右）出席記者會，邀請全國民眾到屏東跨年。記者江國豪／...
台語歌手孫淑妹（左）、黃妃（右）出席記者會，邀請全國民眾到屏東跨年。記者江國豪／攝影
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跨年晚會屏東縣政府樂團

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