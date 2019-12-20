高雄地王出爐 大遠百第7年蟬聯

高雄市地政局今天公布明年公告現值，高雄市平均調幅為0.32%，占一般正常交易價格比為90.54%；公告地價平均調幅下修0.43%。明年高雄市地王仍是中山二路與三多四路口的大遠百購物中心，是第7年蟬聯，公告土地現值維持每平方公尺57萬元，換算每坪約為188萬元。

北高雄最高地價區段在漢神巨蛋附近博愛二路一帶，公告土地現值維持每平方公尺為44萬元，換算每坪約為145萬元。最低地價區段則為與台東縣、花蓮縣、南投縣接界的國有林班地，每平方公尺公告土地現值為41元。

高雄市地政局說，高雄市房地產市場發展，109年地價估計作業期間（107年9月2日至108年9月1日），買賣登記案件數統計達4萬3233件，與去年同期3萬9066件相較，漲幅為10.67%；同時在建築執照及使用執照核發統計部分，不論在件數、戶數及面積均較去年同期成長，顯示高雄市房地產市場呈緩步回溫趨勢。

高雄市政府地政局黃進雄說，公告土地現值是反映房地產市場動態與建設成果，高雄市房地產市場由於低利環境且市場資金充足，加上不動產價格相較北部地區低廉、不動產成交價尚有支撐，明年公告現值呈現微幅上漲情形。

黃進場說，今年調整重點著重在鐵路地下化後陸橋拆除周圍，及重劃區新開發完成地區，另有非都市土地開發許可用地變更地區，因土地使用管制影響，公告土地現值都有調漲，其餘地區大多持平。

黃進雄提醒，明年是申報地價年度，從109年1月2日起至109年1月31日止，民眾得以公告地價增減20%以內申報地價，做為課徵地價稅依據。申報地價超過公告地價120%時，以公告地價120%為其申報地價；申報地價未滿公告地價80%時，得照價收買或以公告地價80%為其申報地價。