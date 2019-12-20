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高雄海味永安福袋超值開賣 一袋就能做出澎湃年菜

2019-12-20 13:09聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

迎接鼠年新春，高雄市海洋局聯合永安區漁會限量推出「2020新春高雄海味永安福袋」，內容有石斑魚及鱸魚等超值水產品，送禮自用兩相宜，號稱一袋就能做出澎湃年菜

高雄市政府海洋局長趙紹廉說，距離農曆過年雖還有一個月，但採購一個高雄海味福袋，就能輕鬆辦妥年菜。福袋裡有永安漁會嚴選的石斑魚，永安石斑是使用LNG（液態天然氣）排放的鑽石水養殖而成，肉質細嫩，富含很高的蛋白質、脂肪含量較一般肉類低，非常適合除夕圍爐時使用，也代表「年年有餘」。 而鱸魚肥美鮮甜，肉質細嫩厚實Q彈，煮湯或是紅燒都很適合，走春送禮也是不可或缺。

這次福袋內提供石斑、鱸魚及午仔魚3尾全魚，另有龍膽魚塊、龍膽魚骨、虱目魚等，建議主婦在除夕年夜飯，可做成火紅福氣的剁椒石斑魚，初一烹調象徵如魚得水的鱸魚，初二回娘家則選擇肉質細緻的午仔魚孝敬父母，數量有限，售完為止。

海洋局表示，這款永安海味福袋可宅配，在家就能訂購，為感謝大家長期對高雄海味的支持，將加贈實用海味保冷袋一只。即日起限量開賣250份，只要888元就能將享受價值超過1500元的高級海味。詳情可洽高雄海味地圖粉絲專頁https://www. book.com/kaohsiungoceanmap/。

高雄市海洋局推廣高雄優質海味，今年農曆新春攜手永安區漁會推出限量版的「高雄海味永...
高雄市海洋局推廣高雄優質海味，今年農曆新春攜手永安區漁會推出限量版的「高雄海味永安福袋」，一袋就能讓主婦做出澎湃年菜。記者王昭月／攝影
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