高雄海味永安福袋超值開賣 一袋就能做出澎湃年菜

迎接鼠年新春，高雄市海洋局聯合永安區漁會限量推出「2020新春高雄海味永安福袋」，內容有石斑魚及鱸魚等超值水產品，送禮自用兩相宜，號稱一袋就能做出澎湃年菜。

高雄市政府海洋局長趙紹廉說，距離農曆過年雖還有一個月，但採購一個高雄海味福袋，就能輕鬆辦妥年菜。福袋裡有永安漁會嚴選的石斑魚，永安石斑是使用LNG（液態天然氣）排放的鑽石水養殖而成，肉質細嫩，富含很高的蛋白質、脂肪含量較一般肉類低，非常適合除夕圍爐時使用，也代表「年年有餘」。 而鱸魚肥美鮮甜，肉質細嫩厚實Q彈，煮湯或是紅燒都很適合，走春送禮也是不可或缺。

這次福袋內提供石斑、鱸魚及午仔魚3尾全魚，另有龍膽魚塊、龍膽魚骨、虱目魚等，建議主婦在除夕年夜飯，可做成火紅福氣的剁椒石斑魚，初一烹調象徵如魚得水的鱸魚，初二回娘家則選擇肉質細緻的午仔魚孝敬父母，數量有限，售完為止。