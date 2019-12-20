展通路！台灣蜜棗可外銷日韓 屏東高樹鄉辦「蜜棗節」

屏東蜜棗種植面積占全台一半，其中高樹鄉種植面積近400公頃占全縣7成之多。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東蜜棗種植面積占全台一半，其中高樹鄉種植面積近400公頃占全縣7成之多，除了外銷日本，今年更可將蜜棗銷到韓國，而新品種13號「雪麗」甜中帶著微酸口感，民眾今年就能嘗得到。高樹蜜棗已陸續成熟，預計明年1月進入盛產季節，鄉公所將於12月28日上午9點起在鄉公所前廣場舉辦高樹蜜棗節，除了蜜棗評鑑，還有農特產品推廣及水資源宣導活動，邀民眾一同「甜蜜過棗年！」。

高樹鄉公所重視蜜棗產業，2015年出資105萬元向高雄區農改場買下技術轉移授權，協助鄉內農民免費種植新品種「珍蜜11號」，目前全鄉栽植面積已達100多公頃，「珍蜜11號」品質口感佳，盛產期在元宵節後，剛好接上傳統蜜棗產期尾聲，讓民眾過年後仍吃得到蜜棗，有效分散市場風險，增加高樹鄉農民收益。

高樹鄉長王樹圍表示，蜜棗好吃的最主要因素，就是土壤要肥沃，且日照充足、早晚溫差大，高樹鄉所處地理環境及天候，剛好符合栽培優質蜜棗的條件，加上農友不斷改良種植技術，高樹鄉出產的蜜棗果實碩大、肉質清脆、皮薄多汁、清甜可口，長久以來在消費市場始終保有極高評價。

農糧署南區分署分署長姚志旺表示，去年農改單位推出的新品種13號「雪麗」，消費者今年就能吃得到，高樹鄉就種了10多公頃。前年起台灣蜜棗達到檢驗標準外銷日本，今年更打通韓國通路，擴展蜜棗外銷市場。

另外，高樹鄉全鄉都在水源保護區內，水質甘甜純淨無汙染，除了蜜棗美味，還生產出鳳梨、木瓜、芭樂、火龍果、蓮霧、檸檬及芋頭等優質水果及農產品，蜜棗節當天也將有這些農特產品的推廣與展售。