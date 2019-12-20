1根香蕉算什麼！ 潘孟安創意行銷整串貼牆

屏東縣長潘孟安在臉書分享辦公室最新收藏品。 圖／擷自潘孟安臉書 分享 facebook

屏東縣長潘孟安推廣時令屏東農產品，昨晚在臉書分享他的辦公室最新收藏品，竟然是效法爆紅的天價「膠帶香蕉」，將整串香蕉貼牆壁，說「這樣的收藏品最時尚」且「呷免驚」。

潘孟安推廣屏東的農產品不遺餘力，日前推廣屏東的香蕉，一天之間往返日本，為屏東香蕉打通路。在昨天發布的臉書影片中，與大家分享他「安安的新收藏品無價之寶」，只見潘孟安把牆上的紅紙撕掉後，一串香蕉用膠帶貼在牆壁上。

潘孟安說，「前幾天有一個香蕉的收藏品，被人家吃掉了好可惜，但我們屏東很霸氣的，這個收藏品整把的喔，整把的banana喔」。

他當場吃香蕉，稱屏東香蕉「讓大家不但看得到，而且呷免驚的，又好吃又霸氣，這樣的收藏品尚得時，讚！」最後，潘孟安以香蕉貼歪轉身調整時，結果1顆蓮霧和1顆棗子貼在他的背上，影片搭配文字寫著「蓮霧、棗子強勢登場」。

極富創意的推銷廣告，發布15小時已逾4萬人次瀏覽、逾540次分享，獲得好評。網友留言「縣長可愛又認真」，還有網友貼上家裡牆壁的1根「膠帶香蕉」，說「我家也有」。

這個影片仿效的是日前國際熱門話題，美國行為藝術家達圖那（David Datuna）把要價12萬美元（新台幣366萬元）、1根用防水膠帶貼上牆的香蕉吃下，引起關注。