高雄港邊真有摩天輪！JETS嘉年華40項遊戲設施來了

「JETS嘉年華」 在高雄港7號碼頭登場，40項遊樂設施和親子遊戲可玩個夠。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 高雄港邊真的出現摩天輪！歐美最大「JETS嘉年華」今天部分試營運，21日將在高雄港7號碼頭登場，40項遊樂設施和親子遊戲廣設在5000坪碼頭區，要在高雄和民眾迎接新年和燈會。這些遊樂設施，就有摩天輪，還有8層樓高的「Sky Diver大港尖叫飛天輪」、旋轉木馬、狗狗小飛車，遊樂設施之多，是高雄市過去少見。

傑城歡樂園公司昨邀請偏鄉小孩試坐部分設施，副市長葉匡時感謝黃仲銘選擇高雄港七號碼頭做為「JETS嘉年華」第一站，並做公益試營運，讓阿蓮、茄萣的學童、早療機構小朋友體驗「JETS嘉年華」的魅力，為偏鄉孩子設想。

「JETS嘉年華」很引人注目的是遊戲設施，包括可以8層樓高、接近港邊的「Sky Diver大港尖叫飛天輪」、「Power Surge驚滔駭浪」、「Hard Rock硬派搖滾」等。一進七號碼頭原來管制口就可以看到摩天輪和飛天輪」，都考驗搭乘者的膽量，小朋友不適合，小朋友適合的有旋轉木馬、狗狗小飛車、環球影城與樂高樂園共同設計的親子同樂遊戲、遊園歡樂小火車等。

葉匡時表示，「JETS嘉年華」動用了約20輛以上的板車，以接近「變形金剛」的高科技方式組裝設施，樂園也融合最新的AR、VR科技體驗，結合VR科技的「Funfly飛行體驗館」台灣首站「飛翔台灣」，以老鷹的視野，欣賞台灣的美，並引進電子票券支付系統，包括電子票卡、LINE Pay等多元支付。

現場不只有遊樂設施，也將安排多場音樂、電音、街頭藝人演出，園區內還有裝置藝術打卡點，可拍照留念。異國美食也是這次的特色之一，有來自美國的爆米花、冰淇淋，首次南下的期間限定店，像是比利時的TIME OUT熱狗堡、LBC三明治、黑膠漢堡、德相美式加州壽司、歐陸小食集，以及脆司肯全雞炸雞等。