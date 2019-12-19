綠批韓辦21日動員外縣市韓粉 潘恒旭：綠才是政治動員

12月21日下午，高雄市有「罷韓」與「挺韓」兩個不同立場的大遊行，高雄市多名民進黨議員和8名民進黨立委候選人都以「個人」的身分參加罷韓大遊行。綠營指國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室「動員」外縣市民眾到高雄參加遊行，罷韓大遊行則是高雄市民自動自發參與，如果發生衝突，韓國瑜要負全責。韓國瑜競辦活動總監潘恒旭表示，民進黨議員、立委候選人都要去參加，這不就是「政治動員」嗎？沒有動員的是韓辦。

多名民進黨議員今天譴責韓辦選在21日舉辦挺韓大遊行。議員邱俊憲說，網路社群發起的「Wecare台灣」罷韓大遊行，早在幾個月前就申請，韓國瑜為了選舉，硬生生要闖平交道，要跟這列火車對撞。

高市議會民進黨團書記長林智鴻說，韓國瑜就算請假，職務還是高雄市長，市長動員群眾與市民對決，挑起紛爭，如果有任何衝突，韓要負起全責；市民如果遇到「韓粉」挑釁，要拿起手機蒐集證據。

高市議會民進黨團幹事長陳致中表示，21日要舉行的罷韓遊行，民進黨議員選擇和民意站在一起，籲請參加遊行的無論是哪個陣營，都要和平理性；他們收到情資，有人想藉機鬧事，黨團都已經告知警方，如果當天發生任何事端，韓國瑜要負起最大的責任。

民進黨主席卓榮泰昨天對罷韓遊行定了調，要求黨員及黨籍公職以「和平、理性、陪伴」的立場關注WeCare遊行。高雄市民進黨8位立委候選人今天聲明，基於卓的指示，也響應議會黨團「陪伴守護向前行」的理念，將協助在WeCare的路線上設置補給站，並以「個人身分」參與遊行，以在群眾有需要時，即時提供必要的協助。

民進黨高市議員簡煥宗要擔任「光復高雄大隊」的大隊長，他特別設計了「光復高雄、重返榮耀」的旗幟，也在網路號召100名願意一起走的民眾參加。

要在罷韓大遊行中擔任彩虹大隊大隊長的時代力量議員黃捷批評韓辦「動員」韓粉，希望製造衝突和分化，讓粉絲來對抗市民，非常過分且荒唐的。

潘恒旭說，民進黨公職都要去參加了，難道不就是「政治動員」？韓辦才是沒有動員，沒有租遊覽車，韓辦都以舉辦嘉年華會的心情來面對21日的「南方崛起、高雄光榮周年慶大遊行」，民進黨不要低估了高雄市民的風度與水準。