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抒解金門航線缺口 縣府找百麗航運加開台金線

2019-12-19 19:46聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

遠東航空無預警停航，嚴重衝擊離島金門航線，連日來台金等地的機場都出現不少候補搭機的民眾，大家都抱怨超不方便的。金門縣政府觀光處長丁健剛今天前往台北拜會百麗航運及交通部民航局，就明年1月選舉、春節及2月的金門馬拉松等相關疏運工作，表達鄉親的需求與期盼，盼協調加班機、軍機或專船，以滿足台金航線運能需求，保障鄉親及旅客權益。

丁健剛今天先前往百麗航運拜會，商討高速客輪提供台金間客運服務之可行性，雙方並就相關執行細節，進行意見交換，期盼在各項條件評估許可下，能提供鄉親返鄉另一交通管道。

據了解，台金間目前並無固定的客船，在遠航復飛遲遲未有好消息傳出，縣府盼另闢管道，抒解客群；此事縣府已在因應遠航停航可能的緊急疏運工作及研議金門對台交通客運第二通道會議中，建請交通部航港局研議將高速客輪納入疏運B計畫。

但因為高速客輪往返台金一趟航程需要3至4小時，目前票價仍在研議中，縣府也已經在研議部分費用貼補，但在票價不會太便宜的情況下，民眾的搭乘意願為何，有待評估。

為因應明年1月選舉、春節及2月的金門馬拉松等疏運高峰期，丁健剛一行稍後也拜會民航局，重申縣長楊鎮浯重視鄉親權益，表達無論遠航復航與否，交通部應保障離島居民行的權益，對於加開班機、軍機或專船，航班航線運能絕對不能少。

民航局也允諾將於近期發布第二波春節加班機訊息給鄉親，儘量彌補第一波及遠航停航的缺口。

金門縣政府觀光處處長丁健剛（右）偕同交通行政科科長顧克亞（左）拜會交通部民航局，...
金門縣政府觀光處處長丁健剛（右）偕同交通行政科科長顧克亞（左）拜會交通部民航局，與民航局空運組組長鄭堅中（中）協商抒解金門輸運缺口事宜。圖／金門縣府提供
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金門遠航民航局

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