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選舉春節馬拉松海空運能 金門縣府再赴台北爭取

2019-12-19 19:38中央社 金門縣19日電

遠航停航重創台金空中航線金門縣政府今天赴百麗航運及交通部民航局協調海空運能量，盼在明年選舉、春節及2月的金門馬拉松時期加開班機、軍機或專船，滿足鄉親旅客需求。

遠東航空不預警停飛，打亂離島交通佈局。特別是明年選舉、春節及2月金門馬拉松在即，金門空運能量需求大增。金門縣長楊鎮浯16日拜會星宇航空人員，請求加入疏運，甚至研議將來開闢台金航線；縣府並建請交通部航港局研議將高速客輪納入疏運B計畫中考量。

縣府發布新聞稿表示，縣府觀光處長丁健剛等人和百麗航運人員商討高速客輪提提供台金間客運服務的可能，雙方就相關執行細節交換意見，期盼在各項條件評估許可下，能提供鄉親返鄉另一交通管道。

台金航線受遠航停航衝擊，近日台金各地機場候補人潮不斷，丁健剛等人拜會百麗航運後，緊接著拜會民航局，向空運組組長鄭堅中轉達楊鎮浯重視鄉親權益的心志，並表示無論遠航復航與否，交通部應保障離島居民行的權益，對於加開班機、軍機或專船，航班航線運能絕對不能少。丁健剛轉述，民航局允諾將於近期發布第二波春節加班機訊息，儘量彌補第一波及遠航停航的缺口，縣府也站在鄉親旅客的立場，全力協助疏運，保障鄉親權益。

金門遠航航線

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