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影／高市王齡嬌下戰帖 邱議瑩派助理用客家話回覆消遣

2019-12-19 19:24聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨高市立委第一選區候選人王齡嬌向對手邱議瑩下辯論戰帖，今天下午單槍匹馬前往邱的美濃競選總部要求公開辯論，邱議瑩與車隊外出拜票，兩人未碰面，由服務處邱姓助理出面接下辯論戰帖，過程中發生聽不懂客家話的小插曲。警方動用近30名警力在附近戒備，所幸沒有引發衝突。

國民黨候選人王齡嬌挑戰現任綠營立委邱議瑩，今天下午4點半，王搭乘宣傳車去邱議瑩位於美濃區泰安路的競選總部，要求針對「客家建設、86高架快速道路案」等公共議題辯論；邱議瑩外出掃街拜票，由助理邱秀香出面回應。

王齡嬌表示，邱議瑩很多政見沒有說清楚，所以專程邀請邱在23日下午前往美濃人的信仰中心天后宮理性辯論，沒有惡意。

下戰帖時出現意外插曲，因邱議瑩的助理全程用客語回應，先用客語問王齡嬌「麻介事情（什麼事情）？」，王誤以為邱的助理姓馬（音相近），所以稱對方為「馬小姐」，兩人後面對話各說各話；邱議瑩總部人員錄下過程，並以「王齡嬌聽不懂客家話鬧笑話」為題，影片上字幕後發送各地支持者，藉此消遣對手。

邱議瑩表示，高雄市選委會即將舉辦電視政見發表會，建議對手王齡嬌多花時間準備參選理念，不要只會做秀、謾罵與叫囂，大旗美區民風純樸，上述方式無法得到認同，呼籲對手還給選區乾淨的選舉環境。

國民黨立委候選人王齡嬌（右）今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，由邱姓女助...
國民黨立委候選人王齡嬌（右）今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，由邱姓女助理（左）出面接下戰帖。記者徐白櫻／攝影
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邱議瑩陣營的人將王齡嬌下戰帖的錄影畫面上字幕，質疑王聽不懂客家話，所以跟接下戰帖...
邱議瑩陣營的人將王齡嬌下戰帖的錄影畫面上字幕，質疑王聽不懂客家話，所以跟接下戰帖的工作人員雞同鴨講。記者徐白櫻／翻攝
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國民黨立委候選人王齡嬌（右）今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，要求邱出來...
國民黨立委候選人王齡嬌（右）今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，要求邱出來辯論。記者徐白櫻／攝影
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國民黨立委候選人王齡嬌今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，警方調度大批警力...
國民黨立委候選人王齡嬌今天下午前往對手邱議瑩的競選服務處下戰帖，警方調度大批警力到場防範衝突發生。記者徐白櫻／攝影
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邱議瑩美濃2020選舉2020選舉高雄市立委

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