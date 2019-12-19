影／高市王齡嬌下戰帖 邱議瑩派助理用客家話回覆消遣

國民黨高市立委第一選區候選人王齡嬌向對手邱議瑩下辯論戰帖，今天下午單槍匹馬前往邱的美濃競選總部要求公開辯論，邱議瑩與車隊外出拜票，兩人未碰面，由服務處邱姓助理出面接下辯論戰帖，過程中發生聽不懂客家話的小插曲。警方動用近30名警力在附近戒備，所幸沒有引發衝突。

國民黨候選人王齡嬌挑戰現任綠營立委邱議瑩，今天下午4點半，王搭乘宣傳車去邱議瑩位於美濃區泰安路的競選總部，要求針對「客家建設、86高架快速道路案」等公共議題辯論；邱議瑩外出掃街拜票，由助理邱秀香出面回應。

王齡嬌表示，邱議瑩很多政見沒有說清楚，所以專程邀請邱在23日下午前往美濃人的信仰中心天后宮理性辯論，沒有惡意。

下戰帖時出現意外插曲，因邱議瑩的助理全程用客語回應，先用客語問王齡嬌「麻介事情（什麼事情）？」，王誤以為邱的助理姓馬（音相近），所以稱對方為「馬小姐」，兩人後面對話各說各話；邱議瑩總部人員錄下過程，並以「王齡嬌聽不懂客家話鬧笑話」為題，影片上字幕後發送各地支持者，藉此消遣對手。