網友搶不到光復高雄貼紙 直接搶「光復—高雄」火車票

有網友在社群「公民割草行動」留言，Po出台鐵「光復—高雄」的車票，指「12/21車票買好了！花蓮～光復到高雄！搶不到貼紙直接搶車票￼！」引來許多人對巧思按讚。

發起罷韓大遊行的民間社群「Wecare高雄」」、「公民割草行動」、「台灣基地」，這幾天在高雄廣發「光復高雄」貼紙，每場都排了大批人龍索取。