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網友搶不到光復高雄貼紙 直接搶「光復—高雄」火車票

2019-12-19 19:20聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

有網友在社群「公民割草行動」留言，Po出台鐵「光復—高雄」的車票，指「12/21車票買好了！花蓮～光復到高雄！搶不到貼紙直接搶車票￼！」引來許多人對巧思按讚。

發起罷韓大遊行的民間社群「Wecare高雄」」、「公民割草行動」、「台灣基地」，這幾天在高雄廣發「光復高雄」貼紙，每場都排了大批人龍索取。

有網友在「公民割草行動」留言，說搶不到貼紙，就直接搶車票，Po了一張台鐵12月21日「光復—高雄」的車票，讓網友笑翻，覺得很有巧思，跟「追分—成功」有異曲同工之妙。

有網友稱搶不到「光復高雄」貼紙，乾脆直接買張「光復—高雄」車票。圖／翻攝自臉書「...
有網友稱搶不到「光復高雄」貼紙，乾脆直接買張「光復—高雄」車票。圖／翻攝自臉書「公民割草行動」
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台鐵罷韓

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