親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

香港反送中最年輕被告 12歲少年判決出爐

南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

2019-12-19 18:22聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

歷時9年工期的南迴公路（台9線）拓寬改善工程，行政院長蘇貞昌23日上午9時半主持台東安朔至屏東草埔段通車典禮後，全長約11公里的4線道雙向新線，當天中午12時過後開放通行，但僅限大、小客車；台東段拓寬後，讓屏東人有些吃味，縣長潘孟安希望屏東縣段也能盡早拓寬，公路總局主管說，希望趕在10年內達成南迴全線雙向目標，車程再節省10至15分鐘。

今年7月間，行政院長蘇貞昌偕同交通部長林佳龍和公路總局長陳彥伯視察南迴改草埔隧道工程時，潘孟安就表達希望後續屏東縣段也能由單線拓寬為雙線車道；公路總局主管說，後續屏東縣獅子鄉草埔至新路段長11公里改善計畫分成5標，已有2標施工中，另3標可行性評估已核定，完成綜合規畫後正進行第一階段環境影響評估。

該名主管說，通過環評後才進行細部設計、辦理用地徵收，接著進行發包作業，這還不包括土建時間，除非交通部有特別指示，依照正常時程，估計屏東縣段後續拓寬全部完工約要10年，總經費粗估30億至40億元。

西濱公路南區臨時工程處說，原台東縣香蘭到屏東縣草埔段，因繞行山路速度不快，若前方有龜速行駛的砂石車或遊覽車，因是雙紅線不能超車，至少要1個半小時車程，草埔隧道通車後，原舊路改為台9戊線，新線可節省約半小時，等屏東縣獅子草埔隧道出口至新路段拓寬為4線道，車程再節省10至15分鐘。

公路總局第3區養護工程處說，安朔草埔隧道全長4.6公里，階段開放大、小客車行駛，未來再開放大貨車，行人、自行車、機車及黃、紅牌重機；因是屏東、台東跨縣境的首個大型長隧道，台9線與台9戊線路口將設置分流行駛標示，兩側檢查站並將派駐警力，未開放的車種進入會以車種辨識系統判讀舉發；進入隧道請開頭燈，東西雙向速限60公里，西向出口後降40公里，未來隧道內會實施區間測速。

台9線南迴公路台東段拓寬改善工程已竣工，全長約11公里的4線道雙向新線23日中午...
台9線南迴公路台東段拓寬改善工程已竣工，全長約11公里的4線道雙向新線23日中午就要開放通行，屏東縣段只有跨縣境的草埔隧道，讓屏東人有些吃味。圖／公路總局提供
分享
台9線南迴公路拓寬改善工程已竣工，全長約11公里的4線道雙向新線23日中午就要開...
台9線南迴公路拓寬改善工程已竣工，全長約11公里的4線道雙向新線23日中午就要開放通行，屏東縣段只有跨縣境的草埔隧道，縣長潘孟安希望草埔隧道出口至新路段11公里盡速拓寬。記者潘欣中／攝影
分享

屏東縣台東行政院

延伸閱讀

楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來...

伍麗華競總成立 潘孟安：常被她嚇到心臟麻痺

變身灰姑娘打選戰 許淑華找縣長潘孟安演戲拋政...

潘孟安輔選吳思瑤 相信選民會明智選擇

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

山后鎮海宮即將完工 陳滄江前往關心村民超感激

2019-12-19 18:09

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

2020高雄春天藝術節啟售 跨域延展推出6系列、26檔節目

2019-12-19 16:22

反毒Show一下 11校學生尬舞小球壓軸

2019-12-19 15:57

馬祖播音站牌樓超夯 原始舊址在芹山頂

2019-12-19 11:58

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

柯P訪金大 陳福海盼「會診」醫療

2019-12-18 23:57

佳冬「透紅佳人」 她穿上走秀

2019-12-18 23:40

枋寮北上普悠瑪 一周內搶無票

2019-12-18 23:36

高市綠化有成 獲健康城市獎

2019-12-18 23:23

卓榮泰陪高雄立委候選人拜票 要再拉近與總統選情距離

2019-12-18 19:40

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

高捷月台下架Wecare大遊行影片？高捷：委外廣告商決定

2019-12-18 19:22

屏南養殖戶被販商倒帳8億 政府伸出低利貸款紓困援手

2019-12-18 17:11

民眾火！金門金城鎮長率民眾到議會陳情 要求撤議政大樓案

2019-12-18 13:25

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

遠東全家福 宜蘭羅東年終出清特賣優惠

2019-12-18 21:53

注意！舊南迴公路明年元旦實施區間測速 速限40公里

2019-12-19 10:05

超期待！苗栗縣第3座親子公園落腳苑裡

2019-12-19 08:47

桃園藝文園區辦萬人游泳嗎？網友PO照引熱議...

2019-12-19 12:39

影／「雨都」基隆是啥氣味？ 旅人、網美、饕客視角大不同

2019-12-18 16:59

季節限定秘境！南投茅埔坑壯麗溪谷藏身荒廢公路

2019-12-19 12:28

阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

2019-12-19 11:55

影／苗栗各鄉鎮陸續爭取重建 前瞻補助銅鑼拔頭籌

2019-12-18 19:39

改善竹科周邊交通 科管局補助4億拓寬科環路

2019-12-19 14:32

苗栗與台中跨縣市協商 台61線房裡交流道改善計畫

2019-12-19 09:34

影／掃地機器人離家出走 民眾PO文協尋終於平安返家

2019-12-19 17:09

新店忠誠里耶誕燈海 閃耀圳道沿岸

2019-12-18 19:59

影／田間冒出的最高耶誕樹 在宜蘭三星誕生了

2019-12-19 11:01

溪頭救人的紫衣天使找到了 原來是南投醫院護理師

2019-12-19 16:52

台72線伸縮縫換裝暫停 等草莓季結束後復工

2019-12-19 14:23

道路挖不停？道路管線挖掘違規苗栗縣今年裁罰26件

2019-12-18 20:53

重大外傷照護評鑑過關 大千成苗栗首家重度急救醫院

2019-12-19 15:50

竹市香山濕地生態公園動工 明年可散步賞蟹遛小孩

2019-12-19 14:33

3天席開500桌 刈包吉愛心宴明年最後一次

2019-12-18 23:46

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠辭職 大林鎮代張伊芊代理

2019-12-19 16:09

台南大坑休閒農場喜迎第四代 阿公打造童話城堡大禮

2019-12-19 09:37

「透紅佳人」在這裡！這位農會總幹事把蓮霧穿在身上了

2019-12-18 19:31

新北樹林、貢寮賞芒花 徜徉浪漫冬日

2019-12-18 23:52

竹市動物園開幕 三鐵一接駁迎遊客

2019-12-18 23:11

影／羅東有跨年嗎？女鎮長給答案：就在夜市旁！

2019-12-19 12:42

疑受台糖噴灑除草劑影響 6.66公頃鳳梨田難開花

2019-12-18 19:29

基隆新任教育處長林祝里布達 林右昌：中央地方經驗豐

2019-12-19 16:52

冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

2019-12-19 17:13

日總督府當總統府 柯文哲：歷史錯亂 若當總統就遷府

2019-12-18 23:52

新北送禮好伴手 包種茶、碧螺春細麵入選農業百大精品

2019-12-19 07:22

冬至遊台南山上暖心 600份「明德黃金雞湯」免費送

2019-12-19 13:03

高捷月台下架Wecare大遊行影片？高捷：委外廣告商決定

2019-12-18 19:22

連任就職5周年民調 林右昌滿意度逼近八成再創新高

2019-12-19 17:31

相約到理容院跨年？台南造夢讓跨年「處處開花」

2019-12-18 20:22

整年挖路成「苗栗國日常」 民眾氣炸

2019-12-18 23:12

連任就職周年 林明溱預告南投重大政策

2019-12-19 00:10

已逝父親是共同作者 他完成「新化的老行業與老店家」

2019-12-19 16:26

桃園龍潭菱潭街「甜蜜的愛」甜筒耶誕樹吸睛

2019-12-18 23:09

蘇花改通車在即 客運轉運站預計明年8、9月完工

2019-12-19 16:49

枋寮北上普悠瑪 一周內搶無票

2019-12-18 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top