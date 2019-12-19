南迴公路台東段新線將通車 屏東段拓寬還要再等10年

歷時9年工期的南迴公路（台9線）拓寬改善工程，行政院長蘇貞昌23日上午9時半主持台東安朔至屏東草埔段通車典禮後，全長約11公里的4線道雙向新線，當天中午12時過後開放通行，但僅限大、小客車；台東段拓寬後，讓屏東人有些吃味，縣長潘孟安希望屏東縣段也能盡早拓寬，公路總局主管說，希望趕在10年內達成南迴全線雙向目標，車程再節省10至15分鐘。

今年7月間，行政院長蘇貞昌偕同交通部長林佳龍和公路總局長陳彥伯視察南迴改草埔隧道工程時，潘孟安就表達希望後續屏東縣段也能由單線拓寬為雙線車道；公路總局主管說，後續屏東縣獅子鄉草埔至新路段長11公里改善計畫分成5標，已有2標施工中，另3標可行性評估已核定，完成綜合規畫後正進行第一階段環境影響評估。

該名主管說，通過環評後才進行細部設計、辦理用地徵收，接著進行發包作業，這還不包括土建時間，除非交通部有特別指示，依照正常時程，估計屏東縣段後續拓寬全部完工約要10年，總經費粗估30億至40億元。

西濱公路南區臨時工程處說，原台東縣香蘭到屏東縣草埔段，因繞行山路速度不快，若前方有龜速行駛的砂石車或遊覽車，因是雙紅線不能超車，至少要1個半小時車程，草埔隧道通車後，原舊路改為台9戊線，新線可節省約半小時，等屏東縣獅子草埔隧道出口至新路段拓寬為4線道，車程再節省10至15分鐘。