山后鎮海宮即將完工 陳滄江前往關心村民超感激

金沙鎮山后村鎮海宮，遭國軍拆除占用，立委候選人陳滄江在縣議員任內，多方奔走，並動用中央部會、立委等資源，突破重重困難，協助村民向金門國家公園索購回廟地，去年6月動工重建，宮廟大體結構完成，今天下午又辦理廟前廣場與無障礙公設用地撥用會勘，陳滄江也特別前往關心，村民都相當歡迎，頻頻向江哥致謝。

相傳山后村落自1300年即由翁氏、梁氏、王氏等三姓氏落戶開發。1900年，山后鎮海宮峻工，供奉六姓府王爺，香火不斷。然在1951年，國軍興築抵禦工事建材不足，即拆毀廟柱、廟石等移作工事。山后信徒將六姓府王爺移駕感應廟及獅山寺供奉至今。

這項會勘今天由議員李應文主持，會勘單位包括金沙鎮長吳有家、金門國家公園副處長蘇承基、國有財產署金門分處及山后村長老等人。

據了解，此案是山后族人向陳滄江陳情，陳滄江於104年召集相關單位會勘，金沙鎮公所確認原鎮海宮確於民國40年遭國軍強拆作為軍事設施，並經法院公證。105年7月經行政院內政部、國發會、國有財產署都函釋認同村民可依離建條例購回土地。

不料當年11月10日，國產署金馬辦事處仍依金門國家公園的不同意見，駁回並註銷感應廟管委會申請購回「鎮海宮」土地案；當時正投入立委選舉的陳滄江，於投票前2天還特別委請立委李應元邀集財政部國產署長莊翠雲等中央部會承辦人員，與縣府單位以及5、60位山后村民，在梁氏家廟開協調會，順利達成國產署同意由鎮海宮代表人梁金在重新向國產署申請讓售原土地、以及請營建署於2個月內儘速檢討鎮海宮土地購回案等解套結論，順利解決鎮海宮土地讓售問題。