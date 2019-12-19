冬至祭祖前的大禮 陳玉珍幫陽翟陳氏要回管制區祖墳

冬至前夕協調軍方讓售祖墳再添一樁!位於金沙鎭大山段25-1地號的陽翟陳氏家族祖墳，在民國38年時，被軍方所佔據，劃為軍事管制區，自此陳家子孫後代被阻隔在外，經國民黨籍立委陳玉珍與軍方的多方協調下，軍方近日同意讓售給陳氏宗親，讓陳氏大老們聞訊都相當欣喜，日前還專程上山祭拜虔誠秉告先祖此事。

陽翟陳氏家族祖墳自明朝奉厝的前房十五世祖大珪公墓，墳號象鼻，距今已有530年歷史，但因位在太武山的軍事管制區內，涉及要塞堡壘陣地，陳氏家族子孫多年來一直無法上山祭祖掃墓、奉祀，深感不安。

陳氏宗親會一直想把祖墳要回來，在今年10月時，陽翟陳氏信房前房宗親會理事長陳篤龍向陳玉珍立委陳情，表示購回袓墳是海內外宗親的心願，陳玉珍立即邀集了國防部軍備局、金防部在立法院召開協調會議，促請金防部以便民利民考量，盡快評估讓售的可能性。

金防部在指派作業小組實勘及檢討，日前回覆表示，該祖墳不會影響到軍事演訓與防備，同意讓售給陳氏宗親。

在議員陳志龍與陳玉珍立委辦公室同仁的陪同下，陳篤龍日前率族人數十人，準備了香火，祭祖犧禮，懷著欣喜的心情，來到了太武山陳氏祖墳前上香祭拜，虔誠秉告先祖，祖墳土地終於重回陳氏家族，了卻一段長達70年的家族心願。

陳篤龍表示，由衷感謝陳玉珍的用心、認真協助，在這麼短的時間，讓歷經多年的陳情案件終於可以圓滿完成，在冬至祭祖大典前，給了這份大禮，陳氏家族世代子孫都會記得，也了卻宗親的多年的期待。