2020高雄春天藝術節啟售 跨域延展推出6系列、26檔節目

「高雄春天藝術節」是高雄最具指標性的藝術節活動，高雄市文化局今天舉行2020春藝啟售宣告記者會。2020春藝即將在明年3至5月登場，以「跨域、延展」為策展概念，整合長期伙伴高雄市愛樂文化藝術基金會、衛武營國家文化藝術中心、高雄市美術館及高雄市電影館，共規畫6系列、26個表演藝術、視覺藝術、裝置藝術的展演節目。

高雄市文化局長林思伶表示，2020春藝不只要跨領域、跨空間、跨科技、跨世代，更要跨進眾人的心靈。除了最受歡迎的草地音樂會、大師音樂會、國際節目、小劇場等招牌節目，明年首度融合美術館《黑盒─幻魅於形》湯尼‧奧斯勒展覽、電影館《法蘭西劇院現場》影展，再加入首次嘗試的「舞筵自然」環境舞蹈系列，讓年輕舞者化身活的公共藝術，用身體和城市地景共舞。

衛武營藝術總監簡文彬指出，衛武營自營運推動時期即每年與高雄春天藝術節合作，陸續推出旗艦級歌劇《茶花女》以及連續三年的歌仔戲少年歌子計畫《靈界少年偵查組》系列。衛武營透過整合國家級與在地文化機構的資源，強化在地連結與資源連結，讓資源發揮最大綜效。期待未來衛武營與春天藝術節持續合作，讓南台灣藝術文化持續蓬勃發展。

2020高雄春天藝術節仍由高雄市交響樂團招牌節目「草地音樂會」打頭陣，3月7、8日是史蒂芬史匹柏執導、約翰威廉斯配樂、喬治盧卡斯製作，獲奧斯卡五大獎項的冒險奇幻電影《法櫃奇兵》數位修復版；3月14、15日是夢工廠動畫製作公司全版電影《馴龍高手》第一集。

廳堂音樂會部分，高雄市交響樂團邀請前柏林音樂廳管弦樂團音樂總監指揮克勞斯•彼得•弗洛，與小提琴家諏訪內晶子，演出《以浪漫為名》音樂會；法國大提琴家帕斯卡演繹《琴響洛可可》音樂會。高雄市國樂團在3月由指揮閻惠昌、琵琶演奏家趙怡然、樂團首席彭苙榳與香港中樂團革胡助理首席羅浚和，共同演出《楚歌別姬》音樂會；5月邀請美聲天后周蕙演唱難忘的電視戲劇與電影主題曲《美麗的約定》音樂會。

以挑戰肢體極限和視覺震撼聞名的英國潔思敏瓦迪蒙舞團，將在4月帶來《木偶成人記》，以不可思議的肢體舞動詮釋皮諾丘成人的奇妙旅程與真實代價；高雄市國樂團以角斯繪本製作《寶島搜神記》，用圖像及音樂講述台灣神明故事；高雄市交響樂團5月初的《Do Re Mi動動》親子音樂會，讓孩子參與運動音樂會。

衛武營主辦節目《狂想．洪通》，結合臺灣素人畫家洪通先生創意元素，發展高空特技、童趣與馬戲創新演出；電影票房破5億元的《與神同行》，以韓國原創音樂劇連續推出兩集；還有被譽為「世界最好室內樂團之一」的蘇格蘭室內樂團音樂會；文學大師白先勇經典小說改編的《孽子》睽違6年後盛大重演等。