阿塱壹古道創上億商機 旭海人卻有「吃鍋邊肉」慨嘆

屏東縣政府2012年依文化資產保存公告「旭海觀音鼻自然保留區」（海線俗稱阿塱壹古道），當時形同對全台環島公路「最後一里路」的省道台26線貫通案宣判「無期徒刑」，曾引起台東及屏東2縣極大爭議，卻也引爆古道探訪熱潮，秋冬季節假日很快「秒殺」，7年多來已有逾40萬遊客造訪，創造上億商機，縣府雖每天保留80人給在地旭海社區，因行程多是外地旅行社承辦，讓旭海人有「吃鍋邊肉」的慨嘆。

台26線台東縣南田到屏東縣旭海貫通工程，長12公里，是台灣環島公路網最後一段缺口，2011年底通過環評，屏東縣府隔年1月依文資法將旭海至觀音鼻劃為暫定自然保留區，1年後經農委會審定，依法不得開發，讓沿海最後一段環島公路夢碎，不僅台東縣政府表達怒火，路線經過的屏東縣牡丹鄉和滿州鄉長氣得跳腳；當時的屏東縣長曹啟鴻力挺生態並推動社區生態旅遊，貫通派只有咬牙吞下。

對貫通派的開路訴求，縣府指「生態一旦破壞，將永不復返」，強調是台灣碩果僅存的海岸原始森林，必須顧及保育及生態平衡，且兩地已有替代道路，交通不受影響；它更是絕佳的環境教育天然教室，為維護原始自然資源，有預約申請、聘合格解說員、環境承載量等管制措施，每20人（或以下）需配置1名解說員，每周上限2100人，平日假不同，每天保留80人給旭海社區，在涼爽秋冬的旺季，假日必額滿，今年至本月底已達10萬人。

劃設自然保留區後，阿塱壹古道探訪熱持續加溫，路線多由台東安朔端進入、牡丹旭海端出，長約8.4公里，需時4至5小時，2端入口均有防私闖的檢查員，縣府統計7年多來已吸引逾40萬遊客造訪，以聘雇解說員每人最低付費200元，加上交通接駁、餐飲等消費，創造逾億元商機。