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輔英科大應用外語科公演《一念之間》 穿越時空三角戀

2019-12-19 08:15聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

輔英科技大學應用外語科第廿屆畢業公演，學生運用五年來所學，演出一齣穿越時空的英語話劇《THE CHOICE一念之間》，劇情描述人生因不同的選擇，原本悲劇的結局轉成喜劇收場。學生巧思與創意，暗藏警世意味。

《THE CHOICE一念之間》主要描述學生時代的三角戀情，Vivian 薇安一直暗戀Andrew 安澤，但安澤卻熱烈追求另一位女同學Bertha貝爾塔。貝爾塔卻只想利用安澤的高人氣，墊高自己的身分地位。三人長大出社會後，貝爾塔果然圓了自己的夢想，如願成為一位知名的Youtuber網紅，卻因為無法承受一連串的指控和誹謗所帶來的輿論壓力，最後選擇結束自己的生命。

貝爾塔的輕生，讓朋友們後悔過去的所作所為，為扭轉悲劇的發生，他們穿越時空回到過去，重新選擇正確的人生態度，彼此坦蕩相處，以誠相待，最終轉以喜劇收場，皆大歡喜。

輔英科大應用外語系主任劉一蓉表示，從撰寫劇本、排演、道具製作到公關宣傳與募款，都是學生們自己來，呈現英文表達能力，創意巧思及團隊合作精神。

指導教師高家萱說，學生透過語言專業及自信，向觀眾展現努力成果，也藉由公演凝聚同儕情誼、增強團隊合作的能力，同時提醒須有寬闊胸襟，展現高尚氣質與風度，才能受人歡迎並贏得尊敬。

行政總監曾音慈表示，十年磨一劍，同學們五年所學精華全部灌注在畢業公演上，籌備過程同儕間的相互包容和體諒，才是大家最需要學習的。道具組長陳詩琳說，畢業公演準備過程一直在學習，尤其學習解決未知的挑戰，深刻體會出不是所有的付出都有回報，也不是所有的付出都需要回報。

輔英科大應用外語科公演《一念之間》，演出穿越時空三角戀。圖／輔英科大提供
輔英科大應用外語科公演《一念之間》，演出穿越時空三角戀。圖／輔英科大提供
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輔英科大應用外語科公演《一念之間》，演出穿越時空三角戀。圖／輔英科大提供
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